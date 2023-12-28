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4 главных мифа о саморазвитии. Это точно вас удивит

Мифы о саморазвитии, которые вас удивят (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Вокруг темы саморазвития уже годами ходит много разных мыслей и мифов. Ведь нами часто манипулируют разные истории условного успеха, рекламы курсов и т.д.

О том, какие главные мифы существуют о саморазвитии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал в Instagram Purport.

Мифы о саморазвитии

Саморазвитие - это довольно сложная тема, которая может как поднимать дух человека и желание делать больше, так и наоборот подавлять его желания и попытки стать лучше. На это влияют мифы, которые сейчас очень распространены. Особенно это касается интернет-пространства, где много рекламы, псевдоуспеха и нереалистичных историй о саморазвитии.

Миф первый

Чтобы заниматься саморазвитием, нужно платить

Существует нескончаемое количество абсолютно бесплатной информации. И вы можете воспользоваться ею, не заплатив ни копейки. Нехватка средств не должна быть преградой на пути к самосовершенствованию.

Миф второй

Все должны заниматься саморазвитием

Многие люди испытывают социальное давление на саморазвитие. Но это индивидуальный процесс, который должен отвечать потребностям и желаниям каждого человека. Он может быть эффективным только тогда, когда основывается на любопытстве или личных целях. Простое следование популярным трендам может нести риски, разочарование и потерю времени.

Миф третий

Я могу развиваться, просто копируя успешных людей

Каждый уникален то, что подходит для одного, может не иметь смысла для другого. Важно найти свои сильные и слабые стороны и интересы. Развивайте навыки, которые соответствуют именно вам, и не бойтесь идти своим путем.

Миф четвертый

Самосовершенствование - это о положительном мышлении

Нельзя отрицать силу положительного мышления, но некоторые люди значительно переоценивают то, что они могут получить от него. Положительное мышление ведет к подлинным изменениям, только если оно сопровождается действиями.

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