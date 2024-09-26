4 "червоні прапорці" на побаченні: якщо робити ці речі, то наступної зустрічі точно не буде
Більшість дорослих людей налаштована на те, щоб розпочати стосунки. Однак знайомства та побачення не приносять бажаних результатів, бо до другої зустрічі доходить далеко не у всіх. А у всьому винні "червоні прапорці", які роблять потенційного партнера непривабливим.
Які речі не варто робити на перших побаченнях, щоб не зіпсувати враження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNBC.
Згідно зі звітом Tinder за 2024 рік, понад половини чоловіків (53%) кажуть, що хочуть стосунків. І цього ж хочуть 68% жінок. Однак 91% чоловіків та 94% жінок зізнаються, що налагодити постійні стосунки дуже важко. Бо все спілкування закінчується після 1-2 побачень.
При знайомстві та на зустрічах люди припускаються помилок, через які інша людина перестає вважати їх привабливими.
Напитися на першому побаченні
Троє з чотирьох неодружених людей не хочуть пити на першому побаченні. А 45% опитуваних сказали, що надають перевагу тверезим зустрічам. 55% зізналися, що це допомагає їм пізнати краще іншу людину.
17% людей кажуть, що для першого побачення було б достатньо тільки кави. Ще 11% хотіли б піти на виставу або в музей. 14% обрали б для першого побачення просту прогулянку.
Надмірне захоплення Instagram
Люд, які захоплені соціальними мережами, виглядають як самозаглиблені. Саме тому 74% опитаних не хочуть зустрічатися з людиною, яка постійно користується соціальними мережами.
А на першому побаченні телефон взагалі краще тримати лицьовою стороною вниз і не відволікатися на повідомлення.
Ні про політику, ні про соціальні питання
Бути в курсі соціальних та політичних питань є величезним плюсом для людей, які ходять на побачення. 75% опитаних вказали, що шукали б партнера, який поважає соціальні проблеми або зацікавлений в них.
47% неодружених сказали, що виявити, що людина, з якою вони зустрічаються, не голосує, є одразу "квитком на вихід".
При цьому, це не означає, що ваші погляди мають повністю збігатися з поглядами потенційного партнера.
Лише 24% користувачів сказали, що хочуть зустрічатися з людиною, яка думає так само як вони. А 46% хотіли б навпаки - зустрічатися з людиною, яка має інші політичні погляди.
Травми
93% опитуваних вважають за краще зустрічатися з людиною, яка є емоційно вразливою. Вони хвилюються про це більше, ніж про зріст або дохід.
Але є правильний шлях відкритися і неправильний.
Правильний - розповідати історії, які демонструють ваші цілі та цінності. І це може продовжити ваше знайомство у щось більше та цікавіше.
Неправильний - занадто рано вивалювати на нову людину свої глибокі травми. Будьте справжніми, але не перебільшуйте.
Раніше ми писали про те, що не варто питати у партнера на першому побаченні.
А ще розповідали про те, які 4 ознаки вказують на аб'юзивні стосунки.