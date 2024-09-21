Що не можна питати на першому побаченні: 5 фраз, які зруйнують все

Почати цікаву розмову на першому побачення буває складно. Переважно люди намагаються щось взнати одне про одного, тому ставлять запитання. Однак не всі питання варто ставити на першому побаченні, бо це може мати неприємні наслідки.

Які 5 питань не можна ставити на першому побаченні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Business Insider.

Чому не склалися твої попередні стосунки?

На першому побаченні не варто копатися у минулому або рухати старі рани вашого співрозмовника. Тим більш, що чесної відповіді ви можете й не отримати.

Те, що хтось пережив складні стосунки, не означає, що з вами буде так само. І фактично, вам відповідь на це питання, навіть, якщо вона буде правдивою, мало що дозволить взнати.

"Іноді ми стаємо новою версією себе з іншою людиною. Є люди, які виявляють у нас найкраще, а є люди, які виявляють в нас найгірше", - пояснює експерт з кохання Сьюзен Вінтер.

Які у тебе стосунки з батьками?

Це дуже особисте питання і воно може здатися нав'язливими. Не варто питатися про сім'ю або друзів на першому побаченні, бо це може відштовхнути партнера. Ви повинні будувати більш глибокі розмови повільно, щоб ніхто не відчував до себе надмірну цікавість чи нав'язливість.

Якщо ви не впевнені, чи запитання є надто особистим, ви можете просто запитати іншу людину, чи готова вона говорити на цю тему. Намагайтеся не поспішати з емоційною близькістю.

Ти хочеш стосунків?

Якщо на першому побаченні ви запитаєте, чи шукає інша людина тривалих стосунків, ваше побачення може закінчитися раніше, ніж вам би хотілось.

Хоча вам обов'язково слід уточнити, що ви знаходитеся у пошуку стабільних та постійних стосунків у довгостроковій перспективі, перша зустріч - невідповідний час. Просто ще зарано для таких розмов.

Звичайно, якщо ви хочете просто розважитися - то варто про це попередити одразу. А ще не варто одразу вирішувати, чи хочете ви бути з цією людиною або ні. Не варто приймати рішення після першої "співбесіди".

Як можна працювати на такій роботі?

Осудливі коментарі щодо зовнішнього вигляду вашого знайомого неприпустимі. Також не варто засуджувати роботу, стиль, інші речі, що стосуються вашого партнера.

"Ви точно не хочете, щоб ваш партнер відчував себе так, ніби ви даєте йому бали за те, що він говорить (або його зовнішність), і перевіряєте його на придатність у майбутньому", - каже експерт зі знайомств Андреа Сирташ.

Яка твоя улюблена поза для сексу?

Тема сексу не повинна бути проблемою на першому побаченні, але й вести такі відверті розмови - недоречно. При першій зустрічі це може здатися нав'язливим, і це більше стосується чоловіків.

"Чоловіки іноді можуть поводитися трохи неадекватно. Часто це занадто рано і швидко", - каже консультант зі стосунків Марла Маттенсон.