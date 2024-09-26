4 "красных флажка" на свидании: если делать эти вещи, то следующей встречи точно не будет

Большинство взрослых людей настроены на то, чтобы начать отношения. Однако знакомства и свидания не приносят желаемых результатов, потому что до второй встречи доходит далеко не у всех. А во всем виноваты "красные флажки", делающие потенциального партнера непривлекательным.

Какие вещи не стоит делать на первых свиданиях, чтобы не испортить впечатление, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Согласно отчету Tinder за 2024 год, более половины мужчин (53%) говорят, что хотят отношения. И в этом же хотят 68% женщин. Однако 91% мужчин и 94% женщин признаются, что наладить постоянные отношения очень сложно. Потому что все общение заканчивается после 1-2 свиданий.

При знакомстве и на встречах люди допускают ошибки, из-за которых другой человек перестает считать их привлекательными.

Напиться на первом свидании

Трое из четырех холостых людей не хотят пить на первом свидании. А 45% опрошенных сказали, что предпочитают трезвые встречи. 55% признались, что это помогает им узнать лучше другого человека.

17% людей говорят, что для первого свидания было бы достаточно кофе. Еще 11% хотели бы пойти на спектакль или музей. 14% выбрали бы для первого свидания простую прогулку.

Чрезмерное увлечение Instagram

Люди, увлеченные социальными сетями, выглядят как самоуглубленные. Именно поэтому 74% опрошенных не хотят встречаться с человеком, постоянно пользующимся социальными сетями.

А на первом свидании телефон вообще лучше держать лицевой стороной вниз и не отвлекаться на сообщения.

Ни о политике, ни о социальных вопросах

Быть в курсе социальных и политических вопросов огромный плюс для людей, которые ходят на свидание. 75% опрошенных указали, что искали бы партнера, уважающего социальные проблемы или заинтересованного в них.

47% холостяков сказали, что обнаружить, что человек, с которым они встречаются, не голосует, является сразу "билетом на выход".

При этом это не означает, что ваши взгляды должны полностью совпадать со взглядами потенциального партнера.

Только 24% пользователей сказали, что хотят встречаться с человеком, который думает так же, как они. А 46% хотели бы наоборот - встречаться с человеком, имеющим другие политические взгляды.

Травмы

93% опрашиваемых предпочитают встречаться с человеком, эмоционально уязвимым. Они волнуются об этом больше, чем о росте или доходе.

Но есть верный путь открыться и неверный.

Правильный - рассказывать истории, демонстрирующие ваши цели и ценности. И это может продолжить ваше знакомство во что-то большее и интереснее.

Неправильный - слишком рано вываливать на нового человека свои глубокие травмы. Будьте настоящими, но не усердствуйте.