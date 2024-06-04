4 червня: яке церковне свято сьогодні, як залучити багатство та добробут
Сьогодні, 4 червня свято - православні українці вшановують пам’ять святого Митрофана, патріарха Царгородського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Митрофан походив зі знатної родини. Його батько, Дометій, був братом римського імператора Проба. Після переходу в християнство Дометій став пресвітером, а згодом і єпископом. Після смерті Дометія його сини Проб та Митрофан продовжили його справу.
Святий Митрофан був відомий своїм святим життям і мудрістю, що привернуло увагу імператора Костянтина Великого. Імператор взяв його до Рима, а потім переніс до Візантії (Константинополя), де Митрофан був призначений патріархом на I Вселенському Соборі 325 року.
Митрофан помер 326 року у віці 117 років. Його святі мощі покояться в Константинополі, у храмі, зведеному на його честь.
Святитель Митрофан, Патріарх Константинопольський (ілюстрація: blyzhchedoboga.com.ua)
Що не можна робити сьогодні, 4 червня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- забороняється сваритися, тому що сварка затягнеться надовго
- не можна пити алкогольні напої
- не варто брехати, тому що брехня "вийде" боком
Також не рекомендується плескати когось по плечу - можна "наплескати" хворобу.
Натомість вважається, щоб бути щасливим цього дня, потрібно багато працювати.
А ще важливо прибрати в оселі і запалити свічки ввечері - це приваблює багатство та добробут.
Народні прикмети і традиції цього дня
- під час сходу сонця духота - буде негода
- дме північний вітер - чекайте на погану погоду
- веселка в першій половині дня - до дощу, в другій - до спеки
- дощить - затягнеться ще на 2-3 дні
- на сході сонця душно - чекайте на дощ
У цей день молоді дівчата плели вінки та пускали їх по воді, щоб поворожити на свою долю. Вважалося, що якщо вінок попливе, то дівчину чекає щастя, а якщо потоне - на неї чекають труднощі.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна, Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марта, Софія, Марія, Марфа.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День господарських судів
- Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії
- Міжнародний день коргі
- Міжнародний день спойлерів
- День профілактики карієсу зубів
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.
Читайте також церковний календар на літо 2024 року.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також SogodniSvyato та Вікіпедія.