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4 июня: какой церковный праздник сегодня, как привлечь богатство и благополучие

Вторник 04 июня 2024 06:57
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4 июня: какой церковный праздник сегодня, как привлечь богатство и благополучие Монастырь Хинка и церковь в Молдове (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 4 июня праздник - православные украинцы чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Митрофан происходил из знатной семьи. Его отец, Дометий, был братом римского правителя Проба. После перехода в христианство Дометий стал пресвитером, а затем и епископом. После смерти Дометия его сыновья Проб и Митрофан продолжили его дело.

Святой Митрофан был известен своей святой жизнью и мудростью, что привлекло внимание императора Константина Великого. Император взял его в Рим, а затем перенес в Византию (Константинополь), где Митрофан был назначен патриархом на I Вселенском Соборе 325 года.

Митрофан умер в 326 году в возрасте 117 лет. Его святые мощи покоятся в Константинополе, в храме, возведенном в его честь.

Святитель Митрофан, Первый Патриарх Константинопольский

Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский (иллюстрация: blyzhchedoboga.com.ua)

Что нельзя делать сегодня, 4 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • запрещается ссориться, потому что ссора затянется надолго
  • нельзя пить алкогольные напитки
  • не стоит лгать, потому что ложь "выйдет" боком

Также не рекомендуется хлопать кого-то по плечу - можно "нахлопать" болезнь.

Вместо этого считается, чтобы быть счастливым в этот день, нужно много работать.

А еще важно убрать в доме и зажечь свечи вечером - это привлекает богатство и благополучие.

Народные приметы и традиции этого дня

  • во время восхода солнца духота - будет ненастье
  • дует северный ветер - ждите плохой погоды
  • радуга в первой половине дня - к дождю, во второй - к жаре
  • идет дождь - затянется еще на 2-3 дня
  • на восходе солнца душно - ждите дождя

В этот день молодые девушки плели венки и пускали их по воде, чтобы погадать свою судьбу. Считалось, что если венок поплывет, то девушку ждет счастье, а если утонет - ее ждут трудности.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Гаврило, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина, Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян, Марта, София, Мария, Марфа.

По гороскопу люди, родившиеся сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День хозяйственных судов
  • Международный день невинных детей - жертв агрессии
  • Международный день корги
  • Международный день спойлеров
  • День профилактики кариеса зубов

Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.

Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также SogodniSvyato и Википедия.

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