4 абсолютно нові функції в iOS 18.4, які не можна пропустити

Пріоритетні повідомлення

Хоча Apple відклала випуск "більш персоналізованої" версії Siri на невизначений термін, в iOS 18.4 з'явиться одна нова функція Apple Intelligence. Оновлення додасть Пріоритетні повідомлення - функцію, яка автоматично виділяє ваші найважливіші повідомлення.

"Apple Intelligence може показувати вам повідомлення, які можуть бути важливими, в окремому розділі на екрані блокування, щоб ви могли надолужити те, що пропустили. Ви все одно можете провести вгору, щоб переглянути всі повідомлення", - описує функцію Apple.

Ви можете керувати Пріоритетними сповіщеннями через застосунок "Налаштування", включно з додаванням або видаленням певних застосунків зі списку для пріоритетного сортування.

Майте на увазі, що Apple Intelligence підтримується на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max і всіх моделях iPhone 16.

Пріоритетні повідомлення (фото: 9to5Mac)

Фонова музика

Одна з найцікавіших функцій iOS 18.4 - фонова музика. Оновлення додає чотири нових перемикача в Центр управління, які дають змогу запускати фонову музику одним дотиком:

Благополуччя

Розслаблення

Продуктивність

Сон

Ці перемикачі можна додати в Центр управління, призначити на кнопку дії iPhone і розмістити на екрані блокування. Кожен із них пов'язаний із плейлистом за замовчуванням в Apple Music, але ви можете налаштувати його на будь-який плейлист із вашої музичної бібліотеки. Відтворення керується через спрощений інтерфейс "Зараз грає" з кнопками відтворення/паузи, пропуску, регулювання гучності та управління AirPlay.

Запустіть фонову музику одним дотиком (фото: 9to5Mac)

Нові емодзі

В iOS 18.4 beta 2 додано сім нових емодзі для користувачів iPhone:

Обличчя з мішками під очима

Відбиток пальця

Лист без дерева

Коренеплід

Арфа

Лопата

Бризки

В iOS 18.4 з'являться нові емодзі (фото: 9to5Mac)

Apple News+ Food

У додатку Apple News з'явилася нова функція "Apple News+ Food" з iOS 18.4. Ця функція об'єднує тисячі відібраних рецептів від провідних видавців. Рецепти представлені в чіткому і зручному інтерфейсі з можливістю фільтрації, інтеграцією з додатком "Годинник" і багатьом іншим.

З новою функцією Food користувачі зможуть знайти історії, відібрані редакторами Apple News, а також переглядати, шукати та фільтрувати десятки тисяч посібників у Каталозі рецептів - з додаванням нових щодня. Красиво оформлений формат дозволяє легко ознайомитися з інгредієнтами та інструкціями, а новий режим готування виводить покрокові інструкції на весь екран.

Користувачі також можуть зберегти рецепти, що сподобалися, для подальшого використання й отримати до них доступ в офлайн-режимі.

Рецепти представлені в чіткому і зручному інтерфейсі (фото: 9to5Mac)

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