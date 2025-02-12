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39-річна Злата Огнєвіч вразила сталевим пресом у незвичному образі: сміливі фото

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно здивувала своїх фоловерів "голою сукнею", цього разу продемонструвала підтягнуту фігуру в досить екстравагантному образі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію артистки в Instagram.

Для фотосесії Огнєвіч обрала total black look: спідню білизну з високою посадкою, спортивний топ, а також короткий піджак. Таким чином співачка продемонструвала підтягнуту фігуру, а саме - "кубики" преса.

Злата Огнєвіч показала нові фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Завершити незвичайний "лук" артистка вирішила високими ботфортами на підборах, а також чокером на шиї з безліччю підвісок і тонкими ланцюжками на талії.

Співачка вразила новою фотосесією (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Для фото 39-річна артистка обрала природний макіяж у нюдових відтінках, виділивши очі та губи. А волосся злегка підкрутила, створивши таким чином об'єм.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Якщо ти комусь забороняєш, то собі не дозволяєш щось робити, мріяти, поводитися певним чином, діяти. Коли, як не зараз, жити це життя? Я пробираюся крізь зарості заборон до себе", - зазначила в підписі до знімків Огнєвіч.

Співачка показала досить відверті фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як відреагували в мережі

Фолловери Злати Огнєвіч тут же почали коментувати сміливі фото:

  • "З кожним разом все красивіше і красивіше"
  • "Просто вогонь"
  • "Вау"
  • "Краса"
  • "Круті фото"
  • "Як завжди неймовірна, розкішна, дуже-дуже красива і приваблива"
  • "Ви просто вогонь"
  • "Неймовірна жінка"
  • "Бомба, ракета, гармата".


Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Огнєвіч - відома українська співачка. Представляла Україну на міжнародному конкурсі пісні "Євробачення" 2013 року в Мальме (Швеція), де вона посіла 3-тє місце з піснею Gravity.

Про особисте життя співачки відомо небагато. У 2021 році вона взяла участь у реаліті-шоу про кохання "Холостячка-2", де у фіналі обрала підприємця Андрія Задворного.

Пара оголосила про розставання через кілька місяців після закінчення шоу. Тоді співачка не приховувала, що важко переживає розрив цих стосунків. Також відомо, що в минулому зірка української сцени зустрічалася з одруженим чоловіком, з яким теж розірвала зв'язки.

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