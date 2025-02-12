39-річна Злата Огнєвіч вразила сталевим пресом у незвичному образі: сміливі фото

Для фотосесії Огнєвіч обрала total black look: спідню білизну з високою посадкою, спортивний топ, а також короткий піджак. Таким чином співачка продемонструвала підтягнуту фігуру, а саме - "кубики" преса.



Злата Огнєвіч показала нові фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Завершити незвичайний "лук" артистка вирішила високими ботфортами на підборах, а також чокером на шиї з безліччю підвісок і тонкими ланцюжками на талії.



Співачка вразила новою фотосесією (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Для фото 39-річна артистка обрала природний макіяж у нюдових відтінках, виділивши очі та губи. А волосся злегка підкрутила, створивши таким чином об'єм.



Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Якщо ти комусь забороняєш, то собі не дозволяєш щось робити, мріяти, поводитися певним чином, діяти. Коли, як не зараз, жити це життя? Я пробираюся крізь зарості заборон до себе", - зазначила в підписі до знімків Огнєвіч.



Співачка показала досить відверті фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як відреагували в мережі

Фолловери Злати Огнєвіч тут же почали коментувати сміливі фото:

"З кожним разом все красивіше і красивіше"

"Просто вогонь"

"Вау"

"Краса"

"Круті фото"

"Як завжди неймовірна, розкішна, дуже-дуже красива і приваблива"

"Ви просто вогонь"

"Неймовірна жінка"

"Бомба, ракета, гармата".



Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Огнєвіч - відома українська співачка. Представляла Україну на міжнародному конкурсі пісні "Євробачення" 2013 року в Мальме (Швеція), де вона посіла 3-тє місце з піснею Gravity.

Про особисте життя співачки відомо небагато. У 2021 році вона взяла участь у реаліті-шоу про кохання "Холостячка-2", де у фіналі обрала підприємця Андрія Задворного.

Пара оголосила про розставання через кілька місяців після закінчення шоу. Тоді співачка не приховувала, що важко переживає розрив цих стосунків. Також відомо, що в минулому зірка української сцени зустрічалася з одруженим чоловіком, з яким теж розірвала зв'язки.