39-летняя Злата Огневич поразила стальным прессом в необычном образе: смелые фото

Для фотосессии Огневич выбрала total black look: нижнее белье с высокой посадкой, спортивный топ, а также короткий пиджак. Таким образом певица продемонстрировала подтянутую фигуру, а именно - "кубики" пресса.



Злата Огневич показала новые фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Завершить необычный "лук" артистка решила высокими ботфортами на каблуках, а также чокером на шее с множеством подвесок и тонкими цепочками на талии.



Певица поразила новой фотосессией (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Для фото 39-летняя артистка выбрала естественный макияж в нюдовых оттенках, выделив глаза и губы. А волосы слегка подкрутила, создав таким образом объем.



Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Если ты кому-то запрещаешь, то себе не позволяешь что-то делать, мечтать, вести себя определенным образом, действовать. Когда, как не сейчас, жить эту жизнь? Я пробираюсь сквозь заросли запретов к себе", - отметила в подписи к снимкам Огневич.



Певица показала достаточно откровенные фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как отреагировали в сети

Фоллеверы Златы Огневич тут же принялись комментировать смелые фото:

"С каждым разом все красивее и красивее"

"Просто огонь"

"Вау"

"Красота"

"Крутые фото"

"Как всегда невероятная, роскошная, очень-очень красивая и привлекательная"

"Вы просто огонь"

"Невероятная женщина"

"Бомба, ракета, пушка".



Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Огневич - известная украинская певица. Представляла Украину на международном конкурсе песни "Евровидение" в 2013 году в Мальме (Швеция), где она заняла 3-е место с песней Gravity.

О личной жизни певицы известно не многое. В 2021 года она приняла участие в реалити-шоу о любви "Холостячка-2", где в финале выбрала предпринимателя Андрея Задворного.

Пара объявила о расставании спустя несколько месяцев после окончания шоу. Тогда певица не скрывала, что тяжело переживает разрыв этих отношений. Также известно, что в прошлом звезда украинской сцены встречалась с женатым мужчиной, с которым тоже разорвала связи.