RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

39-летняя Злата Огневич поразила стальным прессом в необычном образе: смелые фото

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Злата Огневич, которая недавно удивила своих фолловеров "голым платьем", на этот раз продемонстрировала подтянутую фигуру в достаточно экстравагантном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.

Для фотосессии Огневич выбрала total black look: нижнее белье с высокой посадкой, спортивный топ, а также короткий пиджак. Таким образом певица продемонстрировала подтянутую фигуру, а именно - "кубики" пресса.

Злата Огневич показала новые фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Завершить необычный "лук" артистка решила высокими ботфортами на каблуках, а также чокером на шее с множеством подвесок и тонкими цепочками на талии.

Певица поразила новой фотосессией (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Для фото 39-летняя артистка выбрала естественный макияж в нюдовых оттенках, выделив глаза и губы. А волосы слегка подкрутила, создав таким образом объем.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Если ты кому-то запрещаешь, то себе не позволяешь что-то делать, мечтать, вести себя определенным образом, действовать. Когда, как не сейчас, жить эту жизнь? Я пробираюсь сквозь заросли запретов к себе", - отметила в подписи к снимкам Огневич.

Певица показала достаточно откровенные фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как отреагировали в сети

Фоллеверы Златы Огневич тут же принялись комментировать смелые фото:

  • "С каждым разом все красивее и красивее"
  • "Просто огонь"
  • "Вау"
  • "Красота"
  • "Крутые фото"
  • "Как всегда невероятная, роскошная, очень-очень красивая и привлекательная"
  • "Вы просто огонь"
  • "Невероятная женщина"
  • "Бомба, ракета, пушка".


Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Огневич - известная украинская певица. Представляла Украину на международном конкурсе песни "Евровидение" в 2013 году в Мальме (Швеция), где она заняла 3-е место с песней Gravity.

О личной жизни певицы известно не многое. В 2021 года она приняла участие в реалити-шоу о любви "Холостячка-2", где в финале выбрала предпринимателя Андрея Задворного.

Пара объявила о расставании спустя несколько месяцев после окончания шоу. Тогда певица не скрывала, что тяжело переживает разрыв этих отношений. Также известно, что в прошлом звезда украинской сцены встречалась с женатым мужчиной, с которым тоже разорвала связи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗлата ОгневичЗвезды шоу-бизнеса