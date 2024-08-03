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38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: "Жіночна та вільна"

Субота 03 серпня 2024 17:48
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38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: "Жіночна та вільна" Даша Астаф'єва (Фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Любов Блажко

Даша Астаф'єва, яка раніше ділилася своїм дитячим фото, цього разу здивувала підписників іншим, літнім контентом. Вона опублікувала серію кадрів, на одному з яких постала у купальнику.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, які світлини в Instagram виклала українська знаменитість.

Даша Астаф'єва показала фігуру

У своєму блозі співачка та модель опублікувала серію знімків за липень. Там можна знайти її прогулянки з домашніми улюбленцями, інші кумедні кадри, а також - фото у купальнику.

38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: &quot;Жіночна та вільна&quot;38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: &quot;Жіночна та вільна&quot;38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: &quot;Жіночна та вільна&quot;38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: &quot;Жіночна та вільна&quot;Зірка показала літні кадри липня (Фото: instagram.com/da_astafieva)

На останньому селебриті постала у суцільному вбранні червоного кольору, яке підкреслило фігуру. Літній образ вона доповнила шовковою хустинкою, яку зав'язала на потилиці, та розпущеним волоссям. Фото було зроблене на тлі басейну.

38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: &quot;Жіночна та вільна&quot;Астаф'єва показалася у купальнику (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Реакція мережі

Колеги та підписники не пошкодували для Астаф'євої теплих слів. Вони захопилися її фігурою, а також похвалили за справжність та атмосферні літні кадри:

  • "Неймовірно красива!"
  • "Даша, ви щаслива людина! Більше нічого й додати"
  • "100% богиня! Я у захваті"
  • "Неймовірна, жіночна та вільна"
  • "Собачкам потрібен окремий Instagram і приз за фотогенічність"
  • "Яка ви гарна"
  • "Яка краса - у всіх розуміннях"
  • "Дуже гарна, а головне щира. Ніколи не сумніваюсь у вашій любові до неньки"
  • "Красиво. Як видно, що ви - жінка-природа".

До слова, Даша Астаф'єва найбільш відома шанувальникам як колишня солістка гурту NikitA та як володарка титулу Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy (55th Anniversary Playmate).

38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: &quot;Жіночна та вільна&quot;Астаф'єва вміє дивувати ефектними аутфітами (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зайнялася волонтерською діяльністю. Зокрема, приєдналася до руху, який допомагає українській армії у боротьбі з загарбниками.

Восени 2022 року презентувала застосунок UnderBooks з озвучування аудіокнижок українською мовою.

Тим часом співачка Євгенія Власова показала рідкісне фото мами та зворушливо привітала її з днем народження.

А син Узелкова публічно зрікся свого зіркового батька, написавши про це у відвертому пості.

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Даша Астаф'єва Зірки шоу-бізнесу
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