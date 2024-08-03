38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: "Жіночна та вільна"
Даша Астаф'єва, яка раніше ділилася своїм дитячим фото, цього разу здивувала підписників іншим, літнім контентом. Вона опублікувала серію кадрів, на одному з яких постала у купальнику.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, які світлини в Instagram виклала українська знаменитість.
Даша Астаф'єва показала фігуру
У своєму блозі співачка та модель опублікувала серію знімків за липень. Там можна знайти її прогулянки з домашніми улюбленцями, інші кумедні кадри, а також - фото у купальнику.
Зірка показала літні кадри липня (Фото: instagram.com/da_astafieva)
На останньому селебриті постала у суцільному вбранні червоного кольору, яке підкреслило фігуру. Літній образ вона доповнила шовковою хустинкою, яку зав'язала на потилиці, та розпущеним волоссям. Фото було зроблене на тлі басейну.
Астаф'єва показалася у купальнику (Фото: instagram.com/da_astafieva)
Реакція мережі
Колеги та підписники не пошкодували для Астаф'євої теплих слів. Вони захопилися її фігурою, а також похвалили за справжність та атмосферні літні кадри:
- "Неймовірно красива!"
- "Даша, ви щаслива людина! Більше нічого й додати"
- "100% богиня! Я у захваті"
- "Неймовірна, жіночна та вільна"
- "Собачкам потрібен окремий Instagram і приз за фотогенічність"
- "Яка ви гарна"
- "Яка краса - у всіх розуміннях"
- "Дуже гарна, а головне щира. Ніколи не сумніваюсь у вашій любові до неньки"
- "Красиво. Як видно, що ви - жінка-природа".
До слова, Даша Астаф'єва найбільш відома шанувальникам як колишня солістка гурту NikitA та як володарка титулу Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy (55th Anniversary Playmate).
Астаф'єва вміє дивувати ефектними аутфітами (Фото: instagram.com/da_astafieva)
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