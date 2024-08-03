38-летняя Астафьева поразила сеть честным фото в купальнике: "Женственная и свободная"
Даша Астафьева, которая ранее делилась своим детским фото, на этот раз удивила подписчиков другим, летним контентом. Она опубликовала серию кадров, на одном из которых предстала в купальнике.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, какие фотографии в Instagram выложила украинская знаменитость.
Даша Астафьева показала фигуру
В своем блоге певица и модель опубликовала серию снимков за июль. Там можно найти ее прогулки с домашними любимцами, другие забавные кадры, а также фото в купальнике.
Звезда показала летние кадры июля (Фото: instagram.com/da_astafieva)
На последнем селебрити предстала в сплошном наряде красного цвета, который подчеркнул фигуру. Летний образ она дополнила шелковым платком, завязав его на затылке, и распущенными волосами. Фото было сделано на фоне бассейна.
Астафьева показалась в купальнике (Фото: instagram.com/da_astafieva)
Реакция сети
Коллеги и подписчики не пожалели для Астафьевуой теплых слов. Они восхитились ее фигурой, а также похвалили за искренность и атмосферные летние кадры:
- "Невероятно красивая!"
- "Даша, вы счастливый человек! Больше нечего и добавить"
- "100% богиня! Я в восторге"
- "Невероятная, женственная и свободная"
- "Собачкам нужен отдельный Instagram и приз за фотогеничность"
- "Какая вы хорошая"
- "Какая красота - во всех пониманиях"
- "Очень хорошая, а главное искренняя. Никогда не сомневаюсь в вашей любви к родине"
- "Красиво. Как видно, что вы - женщина-природа".
К слову, Даша Астафьева наиболее известна поклонникам как бывшая солистка группы NikitA и как обладательница титула Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).
Астафьева умеет удивлять эффектными аутфитами (Фото: instagram.com/da_astafieva)
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