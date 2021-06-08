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37-летняя женщина из ЮАР родила сразу 10 детей: установила мировой рекорд

Автор: Роман Мирончук

37-летняя женщина из ЮАР родила сразу 10 детей. При этом она побила мировой рекорд Гиннеса, который установила малийка, родившая девять детей в Марокко в прошлом месяце.

Об этом сообщает местное издание IOL.

Интересно, что Госиаме Тамара Ситхоле родила на два ребенка больше, чем предполагалось. Когда врачи проводили обследование, то говорили о 8 детях.

По словам ее мужа, женщина родила с помощью кесарево сечения 7 мальчиков и 3 девочек. Роды прошли на 29 неделе беременности. У пары также есть шестилетние близнецы.

Женщина, сказала, что счастлива. Она также призналась, что была сильно удивлена, когда врачи первоначально сказали ей, что у нее сразу родятся 6 детей. Потом врачи увидели еще двух.

"Я шокирована своей беременностью. Поначалу было тяжело. Я болела. Мне было тяжело. Это все еще сложно, но теперь я к этому привыкла. Я больше не чувствую боли, но все еще немного тяжело. Я просто молюсь, чтобы Бог помог мне родить всех моих детей здоровыми, и чтобы я и мои дети остались живы. Я была бы довольна этим", - сказал Ситхол еще во время беременности.

Напомним, новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри получит особый статус.

Мы также писали о том, что в Анголе обнаружили ребенка, который якобы родился от связи его матери с шимпанзе. Такую историю об отце рассказала сыну сама женщина. Эксперты проверяют гены мальчика.

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