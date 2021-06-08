37-річна жінка з ПАР народила відразу 10 дітей: встановила світовий рекорд

Цікаво, що Госіаме Тамара Сітхоле народила на дві дитини більше, ніж передбачалося. Коли лікарі проводили обстеження, то говорили про 8 дітей.

За словами її чоловіка, жінка народила за допомогою кесаревого розтину 7 хлопчиків і 3 дівчаток. Пологи пройшли на 29 тижні вагітності. У пари також є шестирічні близнюки.

Жінка, сказала, що щаслива. Вона також зізналася, що була сильно здивована, коли лікарі спочатку сказали їй, що у неї відразу народяться 6 дітей. Потім лікарі побачили ще двох.

"Я шокована своєю вагітністю. Спочатку було важко. Я хворіла. Мені було важко. Це все ще складно, але тепер я до цього звикла. Я більше не відчуваю болю, але все ще трохи важко. Я просто молюся, щоб Бог допоміг мені народити всіх моїх дітей здоровими, і щоб я і мої діти залишилися живі. я була б задоволена цим", - сказала Сітхол ще під час вагітності.