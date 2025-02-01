35-річна зірка "Емілі в Парижі" вперше стала мамою, але нарвалася на критику: "Багатії не хочуть народжувати"

Актриса з "Емілі в Парижі" вперше стала мамою

Так, Лілі опублікувала зворушливе фото, на якому показала свою маленьку доньку. Виявилося, акторка та її чоловік Чарлі МакДавел скористалися послугами сурогатної матері, яка виносила для них дитину.

Коллінз навіть розкрила ім'я своєї доньки - Туве Джейн МакДавел. За словами акторки, вона та її обранець несказанно вдячні сурмамі та всім, хто допоміг їм стати батьками.



Дочка Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

"Ми любимо тебе до місяця і назад", - написала акторка, звертаючись до своєї доньки.

Коли саме малятко з'явилося на світ - невідомо. Лілі та її чоловік приховували все до останнього моменту, а тому новина про те, що пара скористалася послугами сурмами, сподобалася не всім користувачам мережі.

Виявилося, що деякі коментатори обурені "модою" на сурогатне материнство. Такі юзери почали хейтити Лілі, вони пишуть:

"Багатії не хочуть народжувати. Навіщо, адже можна заплатити навіть за це!"

"Сурогатне материнство, яке стає трендом серед знаменитостей, є одним із найкращих проявів капіталізму. Багаті люди не хочуть обтяжувати себе виношуванням і народженням власних дітей, тому вони платять за це іншій жінці, якій безумовно потрібні гроші"

"Ти не мати, ти - покупець"

"Сурогатне материнство - це жорстока торгівля дітьми. Її потрібно заборонити. Ми навіть з цуценятами так не поводимося"

"Отже... Вони використовували тіло жінки в обмін на гроші, щоб її власне не було зіпсоване?".

Втім, інші користувачі захистили Коллінз від нападок. Вони намагалися пояснити хейтерам, що сурогатне материнство допомагає жінкам, які не можуть самостійно виносити дитину.



Коллінз та її чоловік (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Крім цього, в коментарях з'явився чоловік Лілі. Він не став ігнорувати їдкі випади юзерів.

"Дякую за всі добрі повідомлення і любов. Ми дуже раді та вдячні. Що стосується недобрих повідомлень про сурогатне материнство і наш шлях до народження дитини - нормально не бути експертом у сурогатному материнстві. Нормально не знати, навіщо комусь може знадобитися сурогатна мати, щоб народити дитину. Нормально не знати мотивів сурогатної матері, незалежно від того, що ви припускаєте", - написав обранець Коллінгз.

"І нормально витрачати менше часу на виверження слів ненависті у світ, особливо щодо прекрасної дівчинки, яка принесла багато любові в життя людей", - додав він і зазначив, що закінчує писати свій коментар, адже йому потрібно змінити доньці підгузок.

Що відомо про особисте життя Лілі Коллінз

Акторка, яка зіграла головну героїню в серіалі "Емілі в Парижі", вийшла заміж за письменника та режисера у 2021 році. До цього вони кілька років зустрічалися, їхні заручини відбулися у 2020 році.



Чоловік Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Лілі приписували романи з багатьма відомими чоловіками. Однак актриса не любить говорити про особисте життя. Вона мало розповідає про шлюб, але зрідка ділиться милими кадрами з чоловіком.