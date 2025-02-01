35-летняя звезда "Эмили в Париже" впервые стала мамой, но нарвалась на критику: "Богачи не хотят рожать"

Известная актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз ошарашила фанов. Оказалось, что дочка знаменитого певца Фила Коллинза впервые стала мамой, но рожала не сама.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Коллинз рассказывает, как выглядит ее дочь и почему сеть начала критиковать актрису.
Так, Лили опубликовала трогательное фото, на котором показала свою малышку-дочь. Оказалось, актриса и ее муж Чарли МакДауэл воспользовались услугами суррогатной матери, которая выносила для них ребенка.
Коллинз даже раскрыла имя своей дочери - Туве Джейн МакДауэл. По словам актрисы, она и ее избранник невеоятно благодарны сурмаме и всем, кто помог им стать родителями.
Дочь Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)
"Мы любим тебя до луны и обратно", - написала актриса, обращаясь к своей дочери.
Когда именно малышка появилась на свет - неизвестно. Лили и ее муж скрывали все до последнего момента, а потому новость о том, что пара воспользовалась услугами сурмамы, понравилась не всем пользователям сети.
Оказалось, что некоторые комментаторы возмущены "модой" на суррогатное материнство. Такие юзеры начали хейтить Лили, они пишут:
Впрочем, другие пользователи защитили Коллинз от нападок. Они пытались объяснить хейтерам, что суррогатное материнство помогает женщинам, которые не могут самостоятельно выносить ребенка.
Коллинз и ее муж (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Помимо этого, в комментариях появился муж Лили. Он не стал игнорировать едкие выпады юзеров.
"Благодарю за все добрые сообщения и любовь. Мы очень рады и благодарны. Что касается недобрых сообщений о суррогатном материнстве и нашем пути к рождению ребенка - нормально не быть экспертом в суррогатном материнстве. Нормально не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребенка. Нормально не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете", - написал избранник Коллингз.
"И нормально тратить меньше времени на извержение слов ненависти в мир, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей", - добавил он и отметил, что заканчивает писать свой комментарий, ведь ему нужно сменить дочери подгузник.
Актриса, сыгравшая главную героиню в сериале "Эмили в Париже", вышла замуж за писателя и режиссера в 2021 году. До этого они несколько лет встречались, их помолвка состоялась в 2020 году.
Муж Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)
Лили приписывали романы со многими известными мужчинами. Однако актриса не любит говорить о личной жизни. Она мало рассказывает о браке, но изредка делится милыми кадрами с мужем.
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