Зірка серіалу "Емілі в Парижі" засвітився в костюмі відомого українського бренду

Самюель Арнольд став відомим завдяки ролі у популярному серіалі "Емілі в Парижі", де він показав себе дуже яскравим та цікавим героєм.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль актора.

Самюель Арнольд одягнув костюм від Andreas Moskin

Французький актор Самюель Арнольд, відомий за роллю Жюльєна у серіалі "Емілі в Парижі", з’явився на фотоколлі Formula 1 у Монако в образі від бренду. Актор обрав сірий костюм з жакетом без бортів з колекції SS’24, доповнивши його яскравими кросівками від Christian Louboutin.

Це вже вдруге за останній місяць, коли світові зірки обирають костюми бренду для знакових виходів. На початку травня британський актор Деніел Френсіс з'явився на прем’єрному показі третього сезону "Бріджертонів" в Нью Йорку в смокінгу Andreas Moskin.

Самюель Арнольд в костюмі від українського бренду (фото: instagram.com/superssama)

А також акторки "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та Ешлі Паркер неодноразово одягали сукні та інші вбрання від українських брендів. Вони засвітили їх не лише на зйомках серіалу, а ще й у повсякденному житті.

Загалом варто сказати, що голлівудські та загалом світові зірки дуже часто вибирають речі від українських брендів та дизайнерів, адже вони створюють неймовірно гарні речі, в які вкладають всю душу. А також речі від українських брендів є дуже якісними та оригінальними.