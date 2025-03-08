34 роки на сцені: 5 маловідомих фактів про Вєрку Сердючку, які відкривають її з несподіваного боку

Образ Сердючки став культовим для української та світової сцени, однак не всі знають, що за його створенням стоїть непростий шлях.

Прототипи Вєрки Сердючки

Сценічне ім’я Андрія Данилка з'явилося не просто так. "Вєрку" він запозичив у шкільної прибиральниці, яка сварилася колоритними фразами, а прізвище – в однокласниці Анни Сердюк. Остання була нерозділеним коханням артиста. Він пообіцяв зробити її ім'я знаменитим.

Перша поява образу

Під час навчання в полтавському училищі 1991 року Андрій Данилко створив перші гумористичні мініатюри - "Провідниця" і "Їдальня". Саме тоді й з’явився персонаж Вєрка Сердючка, який був представлений на великій сцені 8 березня. Ще більшій аудиторії артист представив Вєрку 1 квітня 1993 року на конкурсі "Гуморина". Вона одразу отримала популярність. Ну а далі - конкурси, концерти, СВ-шоу на телебаченні, друге місце на Євробаченні 2007 року і всесвітня слава.

Голлівудське камео та саундтреки

Мало хто знає, але Вєрка Сердючка настільки популярна, що її навіть запрошують як зіркову гостю до голлівудських фільмів. Так, у 2015 році вона з'явилася в американському фільмі "Шпигунка", виконавши хіт "Dancing Lasha Tumbai" просто неба. Крім того, ця пісня, а також композиція "Spy Party" потрапили до списку офіційних саундтреків стрічки.

Популярний трек "Dancing Lasha Tumbai" також зазвучав у знаменитому британському серіалі "Вбиваючи Єву". Головна героїня танцювала під пісню на фестивалі.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Вєрку Сердючку не хотіли бачити на Євробаченні

Хоча Данилко завдяки глядацькому голосуванню здобув перемогу у Національному відборі, багато хто виступав проти виступу України на Євробаченні від його імені. Низка українських політиків та громадських організацій критикували образ, вважаючи його недоречним для представлення країни. Практика ж показала зворотне.

Скандал навколо "Dancing Lasha Tumbai"

Пісня "Dancing Lasha Tumbai", оригінальна назва якої була "Danzing", принесла Данилку друге місце на "Євробаченні-2007". Вона була написана на суржику з української, англійської, російської та німецької мов та миттю стала хітом. Проте викликала скандал через фразу, яку частина слухачів сприймала як "Russia Goodbye".

Роками Андрій Данилко спростував це твердження, пояснюючи, що "Lasha Tumbai" - вигадана фраза. Втім, після вторгнення Росії в Україну артист заявив, що тепер офіційна назва пісні дійсно "Russia Goodbye".

Виступ Вєрки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Вже понад 30 років Вєрка Сердючка змушує посміхатися мільйони людей у різних куточках світу. З нагоди святкового дня продюсер та друг Данилка Юрій Нікітін ініціював запуск першої офіційної фан-спільноти VERKAMANIA. Тут збиратимуться прихильники таланту та творчості Сердючки, а також ті, хто має гарне почуття гумору.

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