34 года на сцене: 5 малоизвестных фактов о Верке Сердючке, которые открывают ее с неожиданной стороны

8 марта Верка Сердючка, культовый образ Народного артиста Украины Андрея Данилко, отмечает 34-й год рождения. Делимся малоизвестными фактами о пути к признанию легендарной ведущей.
Что вы не знали о Верке Сердючке - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Образ Сердючки стал культовым для украинской и мировой сцены, однако не все знают, что за его созданием стоит непростой путь.
Сценическое имя Андрея Данилко появилось не просто так. "Верку" он позаимствовал у школьной уборщицы, которая ругалась колоритными фразами, а фамилию - у одноклассницы Анны Сердюк. Последняя была неразделенной любовью артиста. Он пообещал сделать ее имя знаменитым.
Во время учебы в полтавском училище в 1991 году Андрей Данилко создал первые юмористические миниатюры - "Проводница" и "Столовая". Именно тогда и появился персонаж Верка Сердючка, который был представлен на большой сцене 8 марта. Еще большей аудитории артист представил Верку 1 апреля 1993 года на конкурсе "Юморина". Она сразу получила популярность. Ну а дальше - конкурсы, концерты, СВ-шоу на телевидении, второе место на Евровидении 2007 года и всемирная слава.
Мало кто знает, но Верка Сердючка настолько популярна, что ее даже приглашают как звездную гостью в голливудские фильмы. Так, в 2015 году она появилась в американском фильме "Шпионка", исполнив хит "Dancing Lasha Tumbai" под открытым небом. Кроме того, эта песня, а также композиция "Spy Party" попали в список официальных саундтреков ленты.
Популярный трек "Dancing Lasha Tumbai" также зазвучал в знаменитом британском сериале "Убивая Еву". Главная героиня танцевала под песню на фестивале.
Хотя Данилко благодаря зрительскому голосованию одержал победу в Национальном отборе, многие выступали против выступления Украины на Евровидении от его имени. Ряд украинских политиков и общественных организаций критиковали образ, считая его неуместным для представления страны. Практика же показала обратное.
Песня "Dancing Lasha Tumbai", оригинальное название которой было "Danzing", принесла Данилко второе место на "Евровидении-2007". Она была написана на суржике из украинского, английского, русского и немецкого языков и мгновенно стала хитом. Однако вызвала скандал из-за фразы, которую часть слушателей воспринимала как "Russia Goodbye".
Годами Андрей Данилко опроверг это утверждение, объясняя, что "Lasha Tumbai" - вымышленная фраза. Впрочем, после вторжения России в Украину артист заявил, что теперь официальное название песни действительно "Russia Goodbye".
Уже более 30 лет Верка Сердючка заставляет улыбаться миллионы людей в разных уголках мира. По случаю праздничного дня продюсер и друг Данилко Юрий Никитин инициировал запуск первого официального фан-сообщества VERKAMANIA. Здесь будут собираться поклонники таланта и творчества Сердючки, а также те, у кого хорошее чувство юмора.
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При создании материала были использованы следующие источники: Wikipedia, интервью Андрея Данилко на YouTube.