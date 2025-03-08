34 года на сцене: 5 малоизвестных фактов о Верке Сердючке, которые открывают ее с неожиданной стороны

Образ Сердючки стал культовым для украинской и мировой сцены, однако не все знают, что за его созданием стоит непростой путь.

Прототипы Верки Сердючки

Сценическое имя Андрея Данилко появилось не просто так. "Верку" он позаимствовал у школьной уборщицы, которая ругалась колоритными фразами, а фамилию - у одноклассницы Анны Сердюк. Последняя была неразделенной любовью артиста. Он пообещал сделать ее имя знаменитым.

Первое появление образа

Во время учебы в полтавском училище в 1991 году Андрей Данилко создал первые юмористические миниатюры - "Проводница" и "Столовая". Именно тогда и появился персонаж Верка Сердючка, который был представлен на большой сцене 8 марта. Еще большей аудитории артист представил Верку 1 апреля 1993 года на конкурсе "Юморина". Она сразу получила популярность. Ну а дальше - конкурсы, концерты, СВ-шоу на телевидении, второе место на Евровидении 2007 года и всемирная слава.

Голливудское камео и саундтреки

Мало кто знает, но Верка Сердючка настолько популярна, что ее даже приглашают как звездную гостью в голливудские фильмы. Так, в 2015 году она появилась в американском фильме "Шпионка", исполнив хит "Dancing Lasha Tumbai" под открытым небом. Кроме того, эта песня, а также композиция "Spy Party" попали в список официальных саундтреков ленты.

Популярный трек "Dancing Lasha Tumbai" также зазвучал в знаменитом британском сериале "Убивая Еву". Главная героиня танцевала под песню на фестивале.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Верку Сердючку не хотели видеть на Евровидении

Хотя Данилко благодаря зрительскому голосованию одержал победу в Национальном отборе, многие выступали против выступления Украины на Евровидении от его имени. Ряд украинских политиков и общественных организаций критиковали образ, считая его неуместным для представления страны. Практика же показала обратное.

Скандал вокруг "Dancing Lasha Tumbai"

Песня "Dancing Lasha Tumbai", оригинальное название которой было "Danzing", принесла Данилко второе место на "Евровидении-2007". Она была написана на суржике из украинского, английского, русского и немецкого языков и мгновенно стала хитом. Однако вызвала скандал из-за фразы, которую часть слушателей воспринимала как "Russia Goodbye".

Годами Андрей Данилко опроверг это утверждение, объясняя, что "Lasha Tumbai" - вымышленная фраза. Впрочем, после вторжения России в Украину артист заявил, что теперь официальное название песни действительно "Russia Goodbye".

Выступление Верки Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Уже более 30 лет Верка Сердючка заставляет улыбаться миллионы людей в разных уголках мира. По случаю праздничного дня продюсер и друг Данилко Юрий Никитин инициировал запуск первого официального фан-сообщества VERKAMANIA. Здесь будут собираться поклонники таланта и творчества Сердючки, а также те, у кого хорошее чувство юмора.

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