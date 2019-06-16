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+34 и мощные грозы: прогноз погоды шокировал даже синоптиков

STYLERЖизнь    16.06.2019 - 08:07
+34 и мощные грозы: прогноз погоды шокировал даже синоптиков
Погода в Украине 16 июня – аномальная жара и грозы (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют аномальные погодные условия

Погода в Украине 16 июня будет чрезмерно жаркой и мокрой – уровень тепла будет достигать отметки в +29… +34 градуса, при этом во многих областях выпадут грозовые ливни. Осадки ожидаются в Одесской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях, а также во всех регионах Западной Украины.

Синоптики предупреждают об аномально высоких температурах, которые будут держаться в течение всего дня. По всей Украине температура будет держаться на уровне +29… +34 градусов. На северо-востоке нашей страны температура будет немного ниже, чем в остальных областях - +28… +33 градуса, но разница будет несущественной. Ветер будет несильным – 5-10 м/с. Ночью ожидается резкий перепад температур. Уровень тепла снизится +15… +23 градусов.

+34 и мощные грозы: прогноз погоды шокировал даже синоптиков

Погода в Украине 16 июня – аномальная жара и грозы (коллаж РБК-Украина)

Грозовые ливни не снизят температуру воздуха. Помимо жаркой погоды жителей Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях ожидают ливни с грозами.

Помимо этого, синоптики предупреждают, что с 15 по 17 июня в нашей стране ожидается высокий уровень пожароопасности. Более того – в Волынской области уровни воды в реке Стоход превысили безопасные границы.

Синоптик Наталья Диденко также дала свой прогноз, но отметила, что уровень тепла может вырасти до +35 градусов.

+34 и мощные грозы: прогноз погоды шокировал даже синоптиков

Погода в Украине 16 июня – аномальная жара и грозы (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее мы сообщали о росте цен на самый популярный овощ сезона. Причиной тому стала аномальная жара, которая нависла над Украиной.

До этого синоптики прогнозировали дожди и грозы на 15 и 16 июня.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд.

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