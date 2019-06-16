+34 і потужні грози: прогноз погоди шокував навіть синоптиків

Погода в Україні 16 червня – аномальна спека і грози (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують аномальні погодні умови

Погода в Україні 16 червня буде надмірно спекотною і мокрою – рівень тепла буде досягати позначки +29... +34 градуси, при цьому в багатьох областях випадуть грозові зливи. Опади очікуються в Одеській, Харківській, Луганській, Донецькій областях, а також у всіх регіонах Західної України.

Синоптики попереджають про аномально високі температури, які будуть триматися протягом всього дня. По всій Україні температура триматиметься на рівні +29... +34 градусів. На північному сході нашої країни температура буде трохи нижче, ніж в інших областях - +28... +33 градуси, але різниця буде несуттєвою. Вітер буде несильним – 5-10 м/с. Вночі очікується різкий перепад температур. Рівень тепла знизиться +15... +23 градусів.

Погода в Україні 16 червня – аномальна спека і грози (колаж РБК-Україна)

Грозові зливи не знизять температуру повітря. Крім спекотної погоди жителів Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Вінницької, Чернівецької, Волинської, Рівненської та Хмельницької областях очікують зливи з грозами.

Крім цього, синоптики попереджають, що з 15 по 17 червня в нашій країні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки. Більше того – у Волинській області рівні води у річці Стохід перевищив безпечні кордони.

Синоптик Наталка Діденко також дала свій прогноз, але зазначила, що рівень тепла може зрости до +35 градусів.

Погода в Україні 16 червня – аномальна спека і грози (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про зростання цін на найбільш популярний овоч сезону. Причиною тому стала аномальна спека, яка нависла над Україною.

До цього синоптики прогнозували дощі і грози на 15 і 16 червня.

Також ми повідомляли, що у Києві зафіксовано новий температурний рекорд.