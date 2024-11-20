33-річна мама-мільйонерка здивувала підходом до виховання дітей

На мене лягав тягар тривоги через гроші

За словами Хейзел, вона може простежити ставлення до грошей своєї родини за два покоління. Її бабуся виросла в Кореї під час війни. Свої тривоги про гроші вона передала матері майбутньої мільйонерки. Тато Хейзел був залежним від азартних ігор і її матері довелося стати годувальницею усієї родини.

"Моя мама відчувала величезну напругу навколо грошей. Я була єдиною донькою, тож на мене часто лягав тягар її тривоги, яка проявлялася у гніві. Це не негативне судження про маму, бо я розумію, як її обставини вплинули на її ставлення до грошей. Проте з часом я ввібрала її гнів і почала відчувати себе тягарем для своєї родини щоразу, коли мені щось було потрібно", - ділиться жінка.

Навіть, коли вона іммігрувала до США, залишити сімейну травму позаду вона не змогла. І зрозуміла, що своїм дітям у майбутньому вона буде передавати зовсім інші уроки, які засвоїла про гроші.

Завдяки ретельним заощадженням, плануванню та вдалим крокам у сфері нерухомості Хейзел стала мільйонеркою, коли їй виповнилося 28 років. Але для неї цей статус досі дивний.

"Говорити це публічно мені все ще дуже незручно. Я не хочу відносити себе до певної категорії, і бути мільйонером - не визначає мене. Це просто не здається актуальним", - говорить Секко.

Вона додає, що зараз для неї набагато важливіше те, як вона думає про гроші. Навіть, коли Хейзел почала нарощувати багатство, вона боялася, що все втратить. Зараз вона наполегливо працює над тим, щоб насолоджуватися життям, у тому числі й витрачати гроші. А це важливіше будь-яких ярликів.

Гроші - інструмент радості

Молода мільйонерка зізнається, що навіть, коли у неї вже були значні фінансові ресурси, вона все одно відчувала провину за витрати. Їй був потрібен новий стіл, але необхідність витрачати на це гроші злило.

"Я закликала себе відступити, коли мене починали хвилювати гроші. Я веду щоденник, щоб спробувати перенавчити свій розум щодо витрат. Я ставлю себе так, як я хочу, щоб люди ставилися до моїх дочок, і сприймаю уроки, які я хочу, щоб вони засвоїли", - пояснює Хейзел.

І її тактика починає працювати. Раніше вона дуже суворо засуджувала себе за витрати, а тепер може зосередитися на вартості речей, на які вона витрачає.

Наприклад, моя найбільша покупка на сьогоднішній день - це мій будинок, недалеко від Манхеттену. Моя сім'я має доступ до чудових ресторанів і культурного досвіду. Дістатися туди легко, коли моїй донці потрібно було звернутися до лікаря-спеціаліста", - каже жінка.

Коли вона зосереджується на уважних покупках, витрати стають позитивним та щасливим вибором, який створює значущі спогади та приносить радість тим, хто їй небайдужий. Здатність робити такі вибори, збагачувати наше життя та дарувати нашим дітям радісні враження, Хейзел вважає для себе найбільшим привілеєм як сім'ї.

Хочу розірвати сімейний цикл грошової травми

"Моїм дівчаткам лише 1 та 3 роки, але я вже багато думаю, як навчити їх грошей. Я думала про це ще до того, як вони народилися, тому що хотіла розірвати сімейний цикл передачі грошової травми покоління", - підкреслює мільйонерка.

Вона вже говорить зі старшою дочкою про цінність і коли вони у магазині, і вона усе просить, Хейзел каже, що дозволяє їй вибрати лише один товар.

"Якщо ціна на щось завищена, я кажу їй, що я можу знайти це дешевше в іншому місці. Коли я кажу це, я завжди дотримуюся - я хочу, щоб вона знала, що я буду чесною щодо грошей. Я хочу, щоб дівчата розуміли, що гроші дають свободу, вибір і радість. Навчаючи їх цього, я сама вивчаю це на глибшому рівні", - каже вона.

Цієї осені Хейзел разом з чоловіком повезли дівчат перший раз до Діснейленду і цей досвід став для матері дуже хвилюючим.

"Я надзвичайно схвильована. У мене ніколи не було такого сімейного досвіду, коли я виростала, і було так чудово спостерігати, як вони насолоджуються цим", - додає Секко.

Вона зізнається, що збагачення дозволило їй отримати цей досвід, але переробка травми, пов'язаної з грошима, дає їй справжнє задоволення від цього.

"Мене все ще дивує, що я можу спланувати таку відпустку без гніву, образи чи провини за витрати. Мати гроші - це одне, але можливість їх використовувати без почуття провини чи сорому - ось, що для мене ще важливіше", - резюмує мільйонерка.