Як змінити свою фінансову долю: 2 прості ритуали для залучення багатства
Існують певні практики, які можуть допомогти залучити багатство в наше життя.
Експертка з карми грошей Юля Бєляєва в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler), поділилася двома простими, але ефективними порадами, які допоможуть вам змінити своє фінансове становище.
Вона пояснила, що для змін потрібно зосередитися на двох процесах: очищенні старих ментальних образів та створенні нових причин для фінансового успіху.
"Кармічний інвестор"
За словами Юлії Беляєвої, це найпростіша техніка, яку можна використовувати щодня.
"Ви щодня оплачуєте різні рахунки: у супермаркеті, за комунальні послуги, проїзд тощо. Зазвичай під час оплати ми відчуваємо зменшення грошей і турбуємося про те, чи вистачить їх у майбутньому. Але замість цього почніть мислити інакше. Уявляйте, як ваші гроші допомагають іншим людям", - пояснює експертка.
Наприклад, сплачуючи за продукти в супермаркеті, подумайте, що завдяки цим грошам власник супермаркету зможе підтримувати бізнес, забезпечуючи роботою своїх співробітників, постачальників, партнерів.
"Фокусуйтеся на тому, як ваші гроші приносять фінансову стабільність іншим, і це допоможе вам створювати нові кармічні причини для грошей у вашому житті", - каже фахівець з карми грошей.
Навчіться дякувати за ті гроші, що вже маєте
Цей спосіб полягає в тому, щоб дякувати за будь-який прибуток, який надходить вам за роботу.
"Коли ви отримуєте зарплатню, дохід від клієнта або навіть невеликий прибуток, замість розчарування від його кількості, відчуйте вдячність. Ваш розум записує це почуття і створює нові ментальні картинки, що підсилюють прихід грошей у майбутньому", - пояснює Юлія Беляєва.
Вона додала, що якщо ж ви фокусуєтеся на нестачі грошей, це лише посилює відчуття їх відсутності. Тож кожен акт вдячності стає важливим кроком до зміни вашої фінансової долі
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