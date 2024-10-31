32-річний чоловік скинув 68 кілограмів, відмовившись від 4 продуктів

Як чоловіку вдалося схуднути на 68 кілограмів

Після чергового страху за здоров’я Матос змінив свій раціон і почав займатися спортом, втративши понад 68 кілограмів.

"Здавалося, ніби підлога навколо мене розсипається. Це було жахливо. Було страшно. Я люблю своїх дітей і свою дружину понад усе", - згадує ті часи Хосе.

Зараз він продовжує працювати над досягненням своєї цільової ваги і каже, що йому більше не потрібні ліки від артеріального тиску або щоденна ін'єкція інсуліну, щоб контролювати рівень цукру в крові.

До схуднення Матос обожнював фастфуд і їв його два-три рази на день.

Його типовий раціон тоді складався з трьох гамбургерів, великої порції картоплі фрі та величезної склянки газованої води, каже він.

Швидка, солона оброблена та заморожена їжа - була звичайним явищем для нього.

Матос міг з’їсти пакет булочок або велику піццу за один присід. Запивав він все це солодкими напоями чи соками. За підрахунками він споживав близько 6000 калорій на день.

Хосе Матос важив більше 200 кілограмів (Скриншот)

Так, американець почав співпрацювати з тренером і худнути.

Дотримуючись його поради, Матос припинив їсти оброблену, заморожену та фаст-фуд і зосередився на цільній їжі з великою кількістю білка, такій як курка, стейк і риба.

Їжа з високим вмістом білка допомагає людям почуватися сильними та ситими.

Він обмежив вуглеводи та почав відстежувати все, що їв, щоб переконатися, що щодня має дефіцит калорій.

"Я уникав булочок з піцою, газованих напоїв. В основному я пив воду. Також я намагався готувати вдома", - згадує він.

Він їв вдома та щонеділі разом із дружиною готував собі обіди, щоб переконатися, що вони збалансовані та поживні.

Його першою вправою була ходьба протягом 30 хвилин. Потім він додав до неї функціональні рухи вдома, такі як присідання.

"Потроху я почав формувати хороші звички займатися спортом", - розказав американець.

Як тільки він трохи схуд, він почав ходити в тренажерний зал і зосереджуватися на тренуваннях для верхньої та нижньої частини тіла, щоб опрацьовувати різні групи м’язів.

Хосе тренується 6 разів на тиждень (Скриншот)

Закінчував він зазвичай 30-хвилинним кардіотренуванням на біговій доріжці або еліптичному тренажері, щоб досягти свого пульсу, при якому спалюється жир.

Зараз Матос займається шість днів на тиждень. Коли йому іноді не хочеться йти на тренування, він нагадує собі, що поставлено на карту.