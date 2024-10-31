32-летний мужчина сбросил 68 килограммов, отказавшись от 4 продуктов

Как мужчине удалось похудеть на 68 килограммов

После очередного страха за здоровье Матос изменил свой рацион и стал заниматься спортом, потеряв более 68 килограммов.

"Казалось, будто пол вокруг меня рассыпается. Это было ужасно. Было страшно. Я люблю своих детей и свою жену больше всего", - вспоминает Хосе.

Сейчас он продолжает работать над достижением своего целевого веса и говорит, что ему больше не нужно лекарство от АД или ежедневная инъекция инсулина, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

До похудения Матос обожал фастфуд и ел его два-три раза в день.

Его типичный рацион тогда состоял из трех гамбургеров, большой порции картофеля фри и огромного стакана газировки, говорит он.

Быстрая, соленая обработанная и замороженная пища - была обычным явлением для него.

Матос мог съесть пакет булочек или большую пиццу за один присед. Запивал он все это сладкими напитками или соками. По подсчетам, он потреблял около 6000 калорий в день.

Хосе Матос весил более 200 килограммов (Скриншот)

Так, американец начал сотрудничать с тренером и худеть.

Следуя его совету, Матос прекратил есть обработанную, замороженную и фаст-фуд и сосредоточился на цельной пище с большим количеством белка, такой как курица, стейк и рыба.

Пища с высоким содержанием белка помогает людям чувствовать себя сильными и сытыми.

Он ограничил углеводы и начал отслеживать все, что ел, чтобы убедиться, что ежедневно дефицит калорий.

"Я избегал булочек с пиццей, газированных напитков. В основном я пил воду. Также я пытался готовить дома", - вспоминает он.

Он ел дома и каждое воскресенье вместе с женой готовил себе обеды, чтобы убедиться, что они сбалансированы и питательны.

Его первым упражнением была ходьба в течение 30 минут. Затем он добавил к ней функциональные движения дома, такие как приседания.

"Понемногу я начал формировать хорошие привычки заниматься спортом", - рассказал американец.

Как только он немного похудел, он начал ходить в тренажерный зал и сосредотачиваться на тренировках для верхней и нижней части тела, чтобы прорабатывать разные группы мышц.

Хосе тренируется 6 раз в неделю (Скриншот)

Заканчивал он обычно 30-минутной кардиотренировкой на беговой дорожке или эллиптическом тренажере, чтобы добиться своего пульса, при котором сжигается жир.

Сейчас Матос занимается шесть дней в неделю. Когда ему иногда не хочется идти на тренировку, он напоминает себе, что поставлено на карту.