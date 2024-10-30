40-річна фітнес-мама назвала прості 10 кроків, щоб мати гарний прес
Багатьом жінкам буває дуже важко схуднути та мати плоский живіт та прес, але сертифікований тренер з США Шенон Колінс знає секрет
Які 10 кроків треба зробити, щоб побачити у себе гарний прес, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram тренерки та мами Шенон Колінс.
10 порад для гарного пресу
Американка, якій вже за 40 років, розповіла, як у неї з’явилися видимі м’язи преса. Їй знадобилося лише 10 простих змін, щоб підтягнути її животик.
Шеннон стверджує, що лише після того, як вона запровадила 10 конкретних практик, вона почала бачити "справжній" розвиток м’язів. Ключовим серед них було забезпечення споживання достатньої кількості калорій для інтенсивних тренувань.
Окрім контролю за споживанням калорій, вона зосередилася на якості своїх вправ, а не просто збільшувала кількість часу, проведеного в тренажерному залі.
Дотримання одного розкладу тренувань протягом кількох тижнів дозволило їй удосконалити кожну вправу, підвищивши її загальну ефективність.
10 порад, які використовувала Шеннон для підняття тонусу
- Вживайте достатньо калорій, щоб живити своє тіло
- Ефективно тренуйтеся
- Будьте послідовними
- Не дозволяйте невдачам зупинити вас
- Влаштовуйте собі вихідні дні
- Зрозумійте, що не від всіх тренувань треба пітніти
- Гарно висипайтеся
- Перестаньте зациклюватися на вагах
- Не завищуйте очікування
- Не порівнюйте себе з іншими
Ось так виглядає прес фітнес-тренерки та мами (фото: thegymnurse/Instagram)
До цього персональний тренер розповіла, скільки часу потрібно "тримати дієту", щоб отримати тіло мрії.
Раніше ми писали, як скинути вагу після 40 років за порадами підтягнутої мами.
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