31 августа: какой праздник и что категорически нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 31 августа православные почитают святых братьев Флора и Лавра, а называется день в народе Досевки, Лошадиный праздник, Флор и Лавр - лошадники. Верующие чествовали раннехристианских мучеников, которые по легеднам прославились своим зодческим искусством, умением исцелять и щедростью.

А еще наши предки в этот день особо ухаживали за лошадьми - святых считают покровителями этих животных - и соблюдали обычаи и традиции в праздник.

Хозяйки 31 августа пекли печенье в форме подковы, а иногда и в виде лошадей, причем с двумя головами. Принято было угощать малоимущих не только продуктами, но и помогать с работой - щедрость должна была окупиться сторицей.

Коней на Флора и Лавра (иногда праздник еще называли Фролов день) чистили, заботливо мыли, запрещалось их использовать для труда, их гриву украшали лентами, кормили досыта самым свежем овсом и сеном, а поили из своих собственных шапок, куда клали серебрянную монету - тогда лошадь любое лихо обойдет, а крепкий конь - добрый помощник своему хозяину.

31 августа - праздник в честь христианских святых Флора и Лавра (Фото: фрагмент иконы, из открытых источников)

Священники кропили лошадей святой водой. Иногда животных проганяли через пламя, но только добытое трением - такая "процедура" также по убеждению предков должна была залечить всякие болячки и отогнать хворь от коня.

Так как святые Фрол и Лавр были родными братьями, бытовал запрет на любые ссоры в семьях и между близкими людьми: ни в коем случае нельзя было ругаться, старые обиды нужно было отпускать и забывать, и входить в осень с "чистым сердцем". В таком случае считалось, что неудачи и невезение, накопленные за лето, дальше уходящего сезона не пойдут, а мир в родне станет залогом удачи, приумножит достаток.

Еще на кострах во дворе дома жгли костры из сухой полыни - предки таким образом отводили нечистого от своего жилища. Но этим чудодейственная сила травы не ограничивалась: из полыни можно было сплести венок и повесить его в доме над входной дверью, если в течение дня он упадет, то на хозяев кто-то смотрит лихим оком и наводит порчу.

В день Флора и Лавра ухаживали за лошадьми (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Приметы и поговорки в день Флора и Лавра - лошадников:

Если на Флора и Лавра лошади ведут себя неспокойно и бьют копытами жди ненастной погоды;

Низкие облака в этот день предвещали непогоду;

Флор работать на лошадях не велит, иначе будет падеж.

В день Лошадников кончай посев ржи;

Коли до Флора не отсеешься, одна сорняки родятся.

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