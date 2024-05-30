Свято 30 травня: що заборонено робити сьогодні і народні прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Ісакій жив у IV столітті, був відомий своєю глибокою вірою і сміливістю у боротьбі з єрессю.

Спочатку він вів аскетичне життя у пустелі, наслідуючи святого Іллю Пророка, а коли дізнався про переслідування християн імператором Валентом, який підтримував аріанську єресь, Ісакій покинув пустелю і прибув до Константинополя, щоб підтримати вірян.

Його проповіді мали великий вплив, і він неодноразово звертався до імператора з проханням відмовитися від єресі та відкрити церкви для правовірних християн. За це його кинули в рів, повний колючок і багнюки, але він чудом врятувався та продовжив свою місію.

Ісакій також брав участь у Вселенському Соборі 381 року в Константинополі. Помер у глибокій старості в 386 році.

Преподобний Ісакій Сповідник, ігумен обителі Далматської (ікона: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 30 травня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

гуляти в лісі

ходити босоніж по траві

підіймати речі з землі

Також рекомендується утриматися від розпалювання вогнища цього дня, оскільки вважалось, що яскраве полум’я притягує негативну енергію та злих духів.

Народні прикмети і традиції цього дня

закрились квіти латаття на озері - до дощу

чутно крик сови - сигнал про похолодання

закрутилося листя папороті - буде сонячна погода

павуки плетуть павутину - очікуйте зміну погоди

пишно квітне шипшина - сигнал про сувору зиму

активно цвіте липа - до довгого спекотного літа

мляві бджоли - перед спекою

дощить - восени буде врожай грибів

Здавна цей день називали "Зміїним". Наші пращури вважали, що це час, коли змії збиралися на "весілля", тому люди намагалися обходити їх стороною.

Забобони говорять, що якщо вбити змію цього дня, її родичі можуть помститися.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Яків, Адріан, Афанасій, Миколай, Степан, Євдокія, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: