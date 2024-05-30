Праздник 30 мая: что запрещено делать сегодня и народные приметы

Сегодня, 30 мая, праздник - православные украинцы чтят память преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской, по новому церковному календарю. В народе этот день называли "Змеиным".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Исаакий жил в IV веке, был известен своей глубокой верой и смелостью в борьбе с ересью.
Сначала он вел аскетическую жизнь в пустыне, наследуя святого Илля Пророка, а когда узнал о преследовании христиан императором Валентом, поддерживавшим арианскую ересь, Исаакий покинул пустыню и прибыл в Константинополь, чтобы поддержать верующих.
Его проповеди оказали большое влияние, и он неоднократно обращался к императору с просьбой отказаться от лжи и открыть церкви для правоверных христиан. За это его бросили в ров, полный колючек и грязи, но он чудом спасся и продолжил свою миссию.
Исаакий также участвовал во Вселенском Соборе 381 года в Константинополе. Умер в глубокой старости в 386 году.
Преподобный Исаакий Исповедник, игумен обители Далматской (икона: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также рекомендуется воздержаться от разведения костра в этот день, поскольку считалось, что яркое пламя притягивает отрицательную энергию и злых духов.
В прежние времена этот день называли "Змеиным". Наши предки считали, что это время, когда змеи собирались на "свадьбы", поэтому люди пытались обходить их стороной.
Приметы говорят, что если убить змею в этот день, ее родственники могут отомстить.
Сегодня именины празднуют: Василий, Яков, Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
А также вы можете увидеть церковный календарь на лето 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.