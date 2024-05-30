Праздник 30 мая: что запрещено делать сегодня и народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Исаакий жил в IV веке, был известен своей глубокой верой и смелостью в борьбе с ересью.

Сначала он вел аскетическую жизнь в пустыне, наследуя святого Илля Пророка, а когда узнал о преследовании христиан императором Валентом, поддерживавшим арианскую ересь, Исаакий покинул пустыню и прибыл в Константинополь, чтобы поддержать верующих.

Его проповеди оказали большое влияние, и он неоднократно обращался к императору с просьбой отказаться от лжи и открыть церкви для правоверных христиан. За это его бросили в ров, полный колючек и грязи, но он чудом спасся и продолжил свою миссию.

Исаакий также участвовал во Вселенском Соборе 381 года в Константинополе. Умер в глубокой старости в 386 году.

Преподобный Исаакий Исповедник, игумен обители Далматской (икона: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 30 мая

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

гулять в лесу

ходить босиком по траве

поднимать вещи с земли

Также рекомендуется воздержаться от разведения костра в этот день, поскольку считалось, что яркое пламя притягивает отрицательную энергию и злых духов.

Народные приметы и традиции этого дня

закрылись кувшинки на озере - к дождю

слышен крик совы - сигнал о похолодании

закрутились листья папоротника - будет солнечная погода

пауки плетут паутину - ждите смену погоды

пышно цветет шиповник - сигнал о суровой зиме

активно цветет липа - к долгому жаркому лету

вялые пчелы - перед жарой

дождит - осенью будет урожай грибов

В прежние времена этот день называли "Змеиным". Наши предки считали, что это время, когда змеи собирались на "свадьбы", поэтому люди пытались обходить их стороной.

Приметы говорят, что если убить змею в этот день, ее родственники могут отомстить.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Яков, Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: