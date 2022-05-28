На 30% снижает риск рака, если есть раз в неделю: назван самый полезный овощ

Ученые обнаружили овощ, который на 30% снижает риск развития раковых опухолей, если его регулярно потреблять.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Речь идет про знакомый украинцам брокколи, в котором, оказывается, содержится большинство питательных веществ, необходимых нашему организму.

Чем полезен брокколи

Овощ содержит белки, углеводы, жиры, пищевые волокна, каротин, витамин А, витамин С, витамин Е, витамин К, витамины группы В и минералы, такие как кальций, фосфор, железо, калий, цинк и марганец.

В 100 граммах брокколи содержится от 3,5 до 4,5 граммов белка, что в 3 раза больше, чем в цветной капусте и в 4 раза больше, чем в помидорах.

Кроме того, в 100 граммах брокколи почти 90 мг витамина С, что намного больше, чем в большинстве овощей.

Брокколи защищает от рака

Самое главное - брокколи - отличный источник сульфорафана. Научные исследования показали, что сульфорафан обладает противоопухолевым действием широкого спектра и может эффективно предотвращать разнообразным видам рака, таким как рак молочной железы, рак желудка, рак легких, рак предстательной железы, рак прямой кишки, рак толстой кишки, рак печени, рак поджелудочной железы, рак кожи, лейкемия, рак глиомы, рак носоглотки и тому подобное.

В новом исследовании говорится, что люди, которые ели брокколи по крайней мере раз в неделю, имели примерно на 30 процентов ниже риск рака по сравнению с теми, кто не ел брокколи вообще.

И это еще не все. Оказывается, брокколи является одним из продуктов с наибольшим количеством флавоноидов, которые являются биологически активными полифенолами.