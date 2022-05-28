На 30% знижує ризик раку, якщо їсти раз на тиждень: вчені назвали найкорисніший овоч

Вчені виявили овоч, який на 30 % знижує ризик розвитку ракових пухлин, якщо його регулярно споживати.

Мова йде про знайомий українцям броколі, в якому, виявляється, міститься більшість поживних речовин, необхідних нашому організму.

Чим корисний броколі

Овоч містить білки, вуглеводи, жири, харчові волокна, каротин, вітамін А, вітамін С, вітамін Е, вітамін К, вітаміни групи В і мінерали, такі як кальцій, фосфор, залізо, калій, цинк і марганець.

У 100 грамах броколі міститься від 3,5 до 4,5 грамів білка, що в 3 рази більше, ніж у цвітній капусти і в 4 рази більше, ніж у помідорах.

Окрім того, в 100 грамах броколі майже 90 мг вітаміну С, що набагато більше, ніж у більшості овочів.

Броколі захищає від раку

Найголовніше - броколі є чудовим джерелом сульфорафану. Наукові дослідження показали, що сульфорафан має протипухлинну дію широкого спектру і може ефективно запобігати різноманітним видам раку, таким як рак молочної залози, рак шлунка, рак легенів, рак передміхурової залози, рак прямої кишки, рак товстої кишки, рак печінки, рак підшлункової залози, рак шкіри, лейкемія, рак гліоми, рак носоглотки тощо.

В новому дослідженні говориться, що люди, які їли броколі принаймні раз на тиждень, мали приблизно на 30 відсотків нижчий ризик раку в порівнянні з тими, хто не їв броколі взагалі.

І це ще не все. Виявляється, броколі є одним із продуктів з найбільшою кількістю флавоноїдів, які є біологічно активними поліфенолами.