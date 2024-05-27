30 років потому: який вигляд сьогодні має головний красунчик серіалу "Твін Пікс"

Який має вигляд зараз Біллі Зейн

Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років молодий актор часто знімався у підліткових фільмах жахів і прохідних мелодрамах, як і інший голлівудський красень - Бред Пітт.

Біллі Зейн (кадр із серіалу "Твін Пікс)

До кінця 90-х Біллі отримав свою найбільш значущу, хоч і невелику, роль у "Титаніку", зігравши багатого нареченого Рози, який до фіналу фільму виявився не такою вже й завидною партією, як могло здатися спочатку.

Біллі Зейн (кадр із фільму "Титанік")

Зараз загадковому багатію з "Твін Пікс" близько 60 років, і, на відміну від Пітта, його складно впізнати як того запаморочливого красеня з минулого.

Актор вирішив не гнатися за молодістю. Можливо, якби він зробив трансплантацію волосся або будь-які інші процедури для "поліпшення" зовнішності, він більше був би схожий на себе колишнього.

Біллі Зейн (фото: instagram.com/billyzane)

Однак, здається, що Біллі спокійно приймає свій вік і нову зовнішність. Головне - він продовжує зніматися в кіно, тепер граючи не фатальних звабників, а кримінальних авторитетів або чоловіків зі складним минулим.