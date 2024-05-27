30 років потому: який вигляд сьогодні має головний красунчик серіалу "Твін Пікс"

Серіал "Твін Пікс" Девіда Лінча підкорив глядачів не тільки своїм заплутаним містичним сюжетом, а й неймовірною естетикою. Для епізодичних ролей режисер підбирав дуже вродливих, хоча й маловідомих актрис. Однак привабливих акторів у серіалі було не менше!
Одним із таких став персонаж, на ім'я Джон Віллер - молодий мільйонер з приватним літаком, який зачаровує Одрі, але раптово зникає з сюжету. Його зіграв актор Біллі Зейн.
Де він зараз і який тепер має вигляд - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років молодий актор часто знімався у підліткових фільмах жахів і прохідних мелодрамах, як і інший голлівудський красень - Бред Пітт.
Біллі Зейн (кадр із серіалу "Твін Пікс)
До кінця 90-х Біллі отримав свою найбільш значущу, хоч і невелику, роль у "Титаніку", зігравши багатого нареченого Рози, який до фіналу фільму виявився не такою вже й завидною партією, як могло здатися спочатку.
Біллі Зейн (кадр із фільму "Титанік")
Зараз загадковому багатію з "Твін Пікс" близько 60 років, і, на відміну від Пітта, його складно впізнати як того запаморочливого красеня з минулого.
Актор вирішив не гнатися за молодістю. Можливо, якби він зробив трансплантацію волосся або будь-які інші процедури для "поліпшення" зовнішності, він більше був би схожий на себе колишнього.
Біллі Зейн (фото: instagram.com/billyzane)
Однак, здається, що Біллі спокійно приймає свій вік і нову зовнішність. Головне - він продовжує зніматися в кіно, тепер граючи не фатальних звабників, а кримінальних авторитетів або чоловіків зі складним минулим.
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