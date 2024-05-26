Не впізнати: який зараз вигляд має головна зірка серіалу "Сабріна - маленька відьма" (фото)

Серіал "Сабріна - маленька відьма", який почав виходити на екрани у 1996 році, зумів завоювати увагу глядачів різного віку: його дивилися і школярі, і дорослі. Багато хто стежив за цікавим життям головних героїнь протягом усіх семи сезонів. Особливу увагу шанувальників було зосереджено на Сабріні, роль якої виконала Мелісса Джоан Харт. Колись вона була улюбленицею всіх підлітків.

Де вона зараз і який має вигляд - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як змінилась Мелісса Джоан Харт

Навряд чи знайдеться хтось, хто не бачив жодної серії суперпопулярного ситкому "Сабріна - маленька відьма".

Головна героїня миттєво завоювала серця всіх школярок, а дорослі полюбили цей серіал за добрий і розважальний гумор.

За сім сезонів Сабріна закінчила школу, навчалася в коледжі, знайшла роботу і навіть зустріла справжнє кохання.

Мелісса Джоан Харт (фото: кадр із серіалу)

Не дивно, що Мелісса Джоан Харт стала справжньою знаменитістю - у неї були шанувальники по всьому світу.

Однак, у певному сенсі, акторка стала заручницею своєї ролі, оскільки після цього проєкту в неї не було настільки ж значущих робіт, хоча вона продовжує активно зніматися.

Сьогодні Меліссі 48 років, вона щасливо одружена з музикантом Марком Вілкерсоном (вони разом вже 20 років!) і виховує трьох синів.

Мелісса Джоан Харт з родиною (фото: instagram.com/melissajoanhart)

Акторка не боїться старіння і приймає свої зморшки, не приховуючи їх ні макіяжем, ні "уколами краси", ні фотошопом.