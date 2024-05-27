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30 лет спустя: как выглядит сегодня главный красавчик сериала "Твин Пикс"

Билли Зейн (кадр из сериала)
Автор: Иванна Пашкевич

Сериал "Твин Пикс" Дэвида Линча покорил зрителей не только своим запутанным мистическим сюжетом, но и невероятной эстетикой. Для эпизодических ролей режиссер подбирал очень красивых, хотя и малоизвестных актрис. Однако привлекательных актеров в сериале было не меньше!

Одним из таких стал персонаж по имени Джон Уиллер - молодой миллионер с частным самолетом, который очаровывает Одри, но внезапно исчезает из сюжета. Его сыграл актер Билли Зейн.

Где он сейчас и как теперь выглядит - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как выглядит сейчас Билли Зейн

В конце 1980-х и в начале 1990-х годов молодой актер часто снимался в подростковых фильмах ужасов и проходных мелодрамах, как и другой голливудский красавчик - Брэд Питт.

Билли Зейн (кадр из сериала "Твин Пикс)

К концу 90-х Билли получил свою самую значимую, хоть и небольшую, роль в "Титанике", сыграв богатого жениха Розы, который к финалу фильма оказался не такой уж и завидной партией, как могло показаться вначале.

Билли Зейн (кадр из фильма "Титаник")

Сейчас загадочному богачу из "Твин Пикс" около 60 лет, и, в отличие от Питта, его сложно узнать как того умопомрачительного красавца из прошлого.

Актер решил не гнаться за молодостью. Возможно, если бы он сделал трансплантацию волос или какие-либо другие процедуры для "улучшения" внешности, он больше был бы похож на себя прежнего.

Билли Зейн (фото: instagram.com/billyzane)

Однако, кажется, что Билли спокойно принимает свой возраст и новую внешность. Главное - он продолжает сниматься в кино, теперь играя не роковых обольстителей, а криминальных авторитетов или мужчин со сложным прошлым.

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