30% поступающих провалили ВНО по математике: "как эти дети вообще закончили школу?"

В Украине в 2021 году больше всего выпускников не преодолели порог "сдал/не сдал" по ВНО по математике. На втором месте - испанский язык.
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Как сообщили на сайте, члены экспертной приняли решение установить проходной балл по иностранным языкам - 18 баллов, а по математике - 10 и физика - 12.
Порог "сдал/не сдал" из всех участников ВНО не преодолели:
Кроме того, участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.
Известно, что в 2020 году порог на ВНО по математике не преодолели всего 13% выпускников.
В комментариях пользователи поражены от нынешнего ВНО по математике. Они пишут, что важную роль играет именно психологический фактор.
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