30% вступників провалили ЗНО з математики: "як ці діти взагалі закінчили школу?"

В Україні у 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" зі ЗНО з математики. На другому місці - іспанська мова.
Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Як повідомили на сайті, члени експертної увалили рішення встановити прохідний бал з іноземних мов - 18 балів, а з математики - 10 та фізики - 12.
Поріг "склав/не склав" з усіх учасників ЗНО не подолали:
Окрім того, учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.
Відомом, що у 2020 році поріг на ЗНО з математики не подолали всього 13% випускників.
У коментарях користувачі вражені від цьогорічного ЗНО з математики. Вони пишуть, що важливу роль відіграє саме психологічний фактор.
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