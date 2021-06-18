30% вступників провалили ЗНО з математики: "як ці діти взагалі закінчили школу?"

Як повідомили на сайті, члени експертної увалили рішення встановити прохідний бал з іноземних мов - 18 балів, а з математики - 10 та фізики - 12.

Поріг "склав/не склав" з усіх учасників ЗНО не подолали:

з англійської мови - 10,68%,

з іспанської мови - 15,79%,

з німецької мови - 11,49%,

з французької мови - 8,94%,

з математики - 31,11%,

з фізики - 8,33%.

Окрім того, учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.

Відомом, що у 2020 році поріг на ЗНО з математики не подолали всього 13% випускників.

У коментарях користувачі вражені від цьогорічного ЗНО з математики. Вони пишуть, що важливу роль відіграє саме психологічний фактор.