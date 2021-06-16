Правительство одобрило концепцию "президентского университета": что она предлагает

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Президентский университет мы видим как современный инновационный образовательный и научный центр, деятельность которого направлена ​​на внедрение эффективных образовательных стратегий в Украине",- написал он.

По словам министра, целью проекта прежде всего является реализация интеллектуального и творческого потенциала украинцев, что обеспечит подготовку высокопрофессиональных кадров-лидеров для стратегических отраслей развития страны.

Он отметил, что в университет будут привлечены лучшие преподаватели и эксперты, а в образовательном процессе применяться самые современные методики обучения по принципу "30% теории и 70% практики".