Правительство одобрило концепцию "президентского университета": что она предлагает
Кабинет министров Украины одобрил реализацию проекта "президентского университета". Концепция предусматривает применение методики обучения по принципу "30% теории и 70% практики".
"Президентский университет мы видим как современный инновационный образовательный и научный центр, деятельность которого направлена на внедрение эффективных образовательных стратегий в Украине",- написал он.
По словам министра, целью проекта прежде всего является реализация интеллектуального и творческого потенциала украинцев, что обеспечит подготовку высокопрофессиональных кадров-лидеров для стратегических отраслей развития страны.
Он отметил, что в университет будут привлечены лучшие преподаватели и эксперты, а в образовательном процессе применяться самые современные методики обучения по принципу "30% теории и 70% практики".
Напомним, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023.
Добавим, что поступить в университет смогут абитуриенты, которые сдали внешнее независимое оценивание (ВНО). Далее выбирать самых талантливых.