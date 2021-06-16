ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Правительство одобрило концепцию "президентского университета": что она предлагает

Новина українською →
Киев, Среда 16 июня 2021 16:40
Правительство одобрило концепцию "президентского университета": что она предлагает Фото: министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров Украины одобрил реализацию проекта "президентского университета". Концепция предусматривает применение методики обучения по принципу "30% теории и 70% практики".

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Президентский университет мы видим как современный инновационный образовательный и научный центр, деятельность которого направлена ​​на внедрение эффективных образовательных стратегий в Украине",- написал он.

По словам министра, целью проекта прежде всего является реализация интеллектуального и творческого потенциала украинцев, что обеспечит подготовку высокопрофессиональных кадров-лидеров для стратегических отраслей развития страны.

Он отметил, что в университет будут привлечены лучшие преподаватели и эксперты, а в образовательном процессе применяться самые современные методики обучения по принципу "30% теории и 70% практики".

Напомним, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023.

Добавим, что поступить в университет смогут абитуриенты, которые сдали внешнее независимое оценивание (ВНО). Далее выбирать самых талантливых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Президент концепция университет
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО