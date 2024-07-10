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3 вправи, які руйнують здоровʼя спини (фото)

Які вправи шкодять спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у спині є поширеною проблемою людей. Однак, навіть після початку виконування вправ для спини біль все одно може не проходити. У такому випадку людина може виконувати шкідливі вправи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Що шкодить спині

Великий прогин в попереку при вправі

Відбувається сильне перерозгинання в поперековому відділі хребта.

В результаті можуть виникнути такі проблеми:

  • компресії міжхребцевих дисків
  • біль у спині
  • втрата чутливості
  • зміна рефлексів
  • слабкість м'язів

Великий прогин в попереку при вправі (фото: кадр з відео)

Тягнутися маківкою до пʼят

Такий рух ногами збільшує перерозгинання в поперековому відділі.

Голова повинна витягуватися вперед, а не задиратися до п'ят.

Вправа"тягнутися маківкою до п'ят (фото: кадр з відео)

Робити різкий замах, щоб краще прогнутися

Сильний нахил тазу назад є травматичним для попереку. Краще замінити його на нахил вперед із витягненням.

Різкі кругові махи тулубом (фото: кадр з відео)

За словами тренера, такі вправи травмують навіть повністю здорову спину. А якщо у вас є: грижі, протрузії або інші проблеми з хребтом - такі вправи можуть тільки погіршити стан спини.

Для здорової спини важливо робити вправи на:

  • розтягнення хребта
  • мобільність
  • робота із тазовим дном
  • укріплення мʼязів сідниць та пресу
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