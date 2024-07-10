3 упражнения, которые разрушают здоровье спины (фото)

Боль в спине - распространенная проблема людей. Однако даже после начала выполнения упражнений для спины боль все равно может не проходить. В таком случае человек может делать вредные упражнения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
Происходит сильный перегиб в поясничном отделе позвоночника.
В результате могут возникнуть следующие проблемы:
Такое движение ногами увеличивает перегиб в поясничном отделе.
Голова должна вытягиваться вперед, а не задираться до пяток.
Сильный наклон таза назад травматичен для поясницы. Лучше заменить его на наклон вперед с извлечением.
По словам тренера, такие упражнения травмируют даже полностью здоровую спину. А если у вас есть: грыжи, протрузии или другие проблемы с позвоночником - такие упражнения могут только усугубить состояние спины.
Для здоровой спины важно делать упражнения на:
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