3 вправи, які допоможуть уникнути проблем з жіночим здоров'ям (фото)

Життя в умовах війни і постійний супутній стрес вносять свої корективи у стан жіночого здоров’я. Є певні ознаки, які свідчать про проблеми з жіночим здоров'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Уляни Вернер.
За словами експерта, є певні ключові ознаки, які можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям жінок:
Тренер назвав вправи на укріплення м'язів тазового дна.
На видиху потрібно ніби підкручувати таз і підніматись вверх допоки живіт не стане плоским.
Це маркер того, що ви спрацювали саме сідницями і м'язами тазового дна. А на вдиху потрібно опуститись та розкрутити хребет.
На вдиху ніби наповнюємо повітрям нашу черевну порожнину і на видиху витискаємо повітря з неї.
Діафрагмальне дихання (фото: кадр з відео)
На видиху намагаємось підкрутити таз ніби тягнемо лобкову кістку до свого носа, а на вдиху розслабляємось.
Всі вправи потрібно виконувати 1 хвилину.
Раніше ми повідомляли, скільки ваги потрібно підіймати в "жимі лежачи", щоб наростити м’язи.
Також ми писали про 5 вправ, щоб покращити рівновагу та загальну якість життя.