3 вправи, які допоможуть уникнути проблем з жіночим здоров'ям (фото)

Ознаки проблем зі здоров'ям

За словами експерта, є певні ключові ознаки, які можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям жінок:

нетримання сечі

зниження лібідо та відсутність будь-яких приємних відчуттів під час інтиму

випираючий живіт внизу

опущені сідниці

Тренер назвав вправи на укріплення м'язів тазового дна.

Сідничний місток

На видиху потрібно ніби підкручувати таз і підніматись вверх допоки живіт не стане плоским.

Це маркер того, що ви спрацювали саме сідницями і м'язами тазового дна. А на вдиху потрібно опуститись та розкрутити хребет.

Сідничний місток (фото: кадр з відео)

Діафрагмальне дихання

На вдиху ніби наповнюємо повітрям нашу черевну порожнину і на видиху витискаємо повітря з неї.

Діафрагмальне дихання (фото: кадр з відео)

Тазовий годинник

На видиху намагаємось підкрутити таз ніби тягнемо лобкову кістку до свого носа, а на вдиху розслабляємось.

Всі вправи потрібно виконувати 1 хвилину.

Тазовий годинник (фото: кадр з відео)