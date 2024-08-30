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3 вправи, які допоможуть уникнути проблем з жіночим здоров'ям (фото)

Які вправи допоможуть уникнути проблем з жіночим здоров'ям (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Життя в умовах війни і постійний супутній стрес вносять свої корективи у стан жіночого здоров’я. Є певні ознаки, які свідчать про проблеми з жіночим здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Уляни Вернер.

Ознаки проблем зі здоров'ям

За словами експерта, є певні ключові ознаки, які можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям жінок: 

  • нетримання сечі
  • зниження лібідо та відсутність будь-яких приємних відчуттів під час інтиму
  • випираючий живіт внизу
  • опущені сідниці

Тренер назвав вправи на укріплення м'язів тазового дна.

Сідничний місток

На видиху потрібно ніби підкручувати таз і підніматись вверх допоки живіт не стане плоским.

Це маркер того, що ви спрацювали саме сідницями і м'язами тазового дна. А на вдиху потрібно опуститись та розкрутити хребет.

Сідничний місток (фото: кадр з відео)

Діафрагмальне дихання

На вдиху ніби наповнюємо повітрям нашу черевну порожнину і на видиху витискаємо повітря з неї.

Діафрагмальне дихання (фото: кадр з відео)

Тазовий годинник

На видиху намагаємось підкрутити таз ніби тягнемо лобкову кістку до свого носа, а на вдиху розслабляємось.

Всі вправи потрібно виконувати 1 хвилину.

Тазовий годинник (фото: кадр з відео)

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