3 упражнения, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото)

Жизнь в условиях войны и постоянный сопутствующий стресс вносят свои коррективы в состояние женского здоровья. Есть определенные признаки, свидетельствующие о проблемах с женским здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Ульяны Вернер.
По словам эксперта, есть определенные ключевые признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем женщин:
Тренер назвал упражнения на укрепление мышц тазового дна.
На выдохе нужно как бы подкручивать таз и подниматься вверх пока живот не станет плоским.
Это маркер того, что вы сработали именно ягодицами и мышцами тазового дна. А на вдохе нужно опуститься и раскрутить позвоночник.
На вдохе будто наполняем воздухом нашу брюшную полость и на выдохе выжимаем воздух из нее.
Диафрагмальное дыхание (фото: кадр с видео)
На выдохе пытаемся подкрутить таз, будто тянем лобковую кость к своему носу, а на вдохе расслабляемся.
Все упражнения следует выполнять 1 минуту.
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