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3 упражнения, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото)

Какие упражнения помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Жизнь в условиях войны и постоянный сопутствующий стресс вносят свои коррективы в состояние женского здоровья. Есть определенные признаки, свидетельствующие о проблемах с женским здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Ульяны Вернер.

Признаки проблем со здоровьем

По словам эксперта, есть определенные ключевые признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем женщин:

  • недержание мочи
  • снижение либидо и отсутствие каких-либо приятных ощущений во время интима
  • выпирающий живот внизу
  • опущенные ягодицы

Тренер назвал упражнения на укрепление мышц тазового дна.

Седалищный мостик

На выдохе нужно как бы подкручивать таз и подниматься вверх пока живот не станет плоским.

Это маркер того, что вы сработали именно ягодицами и мышцами тазового дна. А на вдохе нужно опуститься и раскрутить позвоночник.

Седалищный мостик (фото: кадр с видео)

Диафрагмальное дыхание

На вдохе будто наполняем воздухом нашу брюшную полость и на выдохе выжимаем воздух из нее.

Диафрагмальное дыхание (фото: кадр с видео)

Тазовые часы

На выдохе пытаемся подкрутить таз, будто тянем лобковую кость к своему носу, а на вдохе расслабляемся.

Все упражнения следует выполнять 1 минуту.

Тазовые часы (фото: кадр с видео)

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