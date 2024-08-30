3 вправи, які допоможуть уникнути проблем з жіночим здоров'ям (фото)
Життя в умовах війни і постійний супутній стрес вносять свої корективи у стан жіночого здоров’я. Є певні ознаки, які свідчать про проблеми з жіночим здоров'ям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Уляни Вернер.
Ознаки проблем зі здоров'ям
За словами експерта, є певні ключові ознаки, які можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям жінок:
- нетримання сечі
- зниження лібідо та відсутність будь-яких приємних відчуттів під час інтиму
- випираючий живіт внизу
- опущені сідниці
Тренер назвав вправи на укріплення м'язів тазового дна.
Сідничний місток
На видиху потрібно ніби підкручувати таз і підніматись вверх допоки живіт не стане плоским.
Це маркер того, що ви спрацювали саме сідницями і м'язами тазового дна. А на вдиху потрібно опуститись та розкрутити хребет.
Сідничний місток (фото: кадр з відео)
Діафрагмальне дихання
На вдиху ніби наповнюємо повітрям нашу черевну порожнину і на видиху витискаємо повітря з неї.
Діафрагмальне дихання (фото: кадр з відео)
Тазовий годинник
На видиху намагаємось підкрутити таз ніби тягнемо лобкову кістку до свого носа, а на вдиху розслабляємось.
Всі вправи потрібно виконувати 1 хвилину.
Тазовий годинник (фото: кадр з відео)
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