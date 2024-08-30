3 упражнения, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото)
Жизнь в условиях войны и постоянный сопутствующий стресс вносят свои коррективы в состояние женского здоровья. Есть определенные признаки, свидетельствующие о проблемах с женским здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Ульяны Вернер.
Признаки проблем со здоровьем
По словам эксперта, есть определенные ключевые признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем женщин:
- недержание мочи
- снижение либидо и отсутствие каких-либо приятных ощущений во время интима
- выпирающий живот внизу
- опущенные ягодицы
Тренер назвал упражнения на укрепление мышц тазового дна.
Седалищный мостик
На выдохе нужно как бы подкручивать таз и подниматься вверх пока живот не станет плоским.
Это маркер того, что вы сработали именно ягодицами и мышцами тазового дна. А на вдохе нужно опуститься и раскрутить позвоночник.
Седалищный мостик (фото: кадр с видео)
Диафрагмальное дыхание
На вдохе будто наполняем воздухом нашу брюшную полость и на выдохе выжимаем воздух из нее.
Диафрагмальное дыхание (фото: кадр с видео)
Тазовые часы
На выдохе пытаемся подкрутить таз, будто тянем лобковую кость к своему носу, а на вдохе расслабляемся.
Все упражнения следует выполнять 1 минуту.
Тазовые часы (фото: кадр с видео)
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