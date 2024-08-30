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3 упражнения, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото)

Пятница 30 августа 2024 20:01
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3 упражнения, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото) Какие упражнения помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Жизнь в условиях войны и постоянный сопутствующий стресс вносят свои коррективы в состояние женского здоровья. Есть определенные признаки, свидетельствующие о проблемах с женским здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Ульяны Вернер.

Признаки проблем со здоровьем

По словам эксперта, есть определенные ключевые признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем женщин:

  • недержание мочи
  • снижение либидо и отсутствие каких-либо приятных ощущений во время интима
  • выпирающий живот внизу
  • опущенные ягодицы

Тренер назвал упражнения на укрепление мышц тазового дна.

Седалищный мостик

На выдохе нужно как бы подкручивать таз и подниматься вверх пока живот не станет плоским.

Это маркер того, что вы сработали именно ягодицами и мышцами тазового дна. А на вдохе нужно опуститься и раскрутить позвоночник.

3 упражнения, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото)Седалищный мостик (фото: кадр с видео)

Диафрагмальное дыхание

На вдохе будто наполняем воздухом нашу брюшную полость и на выдохе выжимаем воздух из нее.

3 упражнения, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото)

Диафрагмальное дыхание (фото: кадр с видео)

Тазовые часы

На выдохе пытаемся подкрутить таз, будто тянем лобковую кость к своему носу, а на вдохе расслабляемся.

Все упражнения следует выполнять 1 минуту.

3 упражнения, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем (фото)Тазовые часы (фото: кадр с видео)

Раньше мы сообщали, сколько веса нужно поднимать в "жиме лежа", чтобы нарастить мышцы.

Также мы писали о 5 упражнениях, чтобы улучшить равновесие и общее качество жизни.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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