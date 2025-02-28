Три техніки ходьби, які спалюють більше жиру, ніж біг

3 техніки ходьби, які спалюють більше жиру

Рахуйте свої кроки

Кількість кроків має значення, виміряйте свою ходьбу. Можна використовувати пристрої для вимірювання кроків.

Варто досягати робити 7000 кроків на день. Але якщо ви вже досягаєте таких результатів, то варто збільшувати їх, додаючи 1000 кроків кожні 2-3 тижні.

Ще один спосіб збільшити відстань - це зробити вашу ходьбу жорсткішою. Наприклад, ходити в жилеті з обтяжувачами, який становить близько 10%-15% ваги вашого тіла.

Це пришвидшить ваш пульс більше, ніж ходьба без жилета, тому ви спалите більше калорій. Це чудова форма стабільного кардіотренування. Можна почати з ходьби протягом 20 хвилин.

Долайте дистанції

Інший варіант - це ходьба по сходинках. Це робить прогулянку дуже важкою. Також можна просто збільшити нахил на біговій доріжці до 15% під час тренування у спортзалі.

Змішайте свій розпорядок дня

Тіло змінюється та збільшується сила м'язів завдяки різноманітності. Якщо ви завжди ходите по рівній поверхні або по одному маршруту, то змінюйте це.

Ви також можете включити рукінг, який передбачає ходьбу з важким рюкзаком, або просто додати обтяжений жилет. Зміна обстановки та розпорядку дня робить тренування цікавими та допомагає організму спалювати більше калорій.

Як довго і часто потрібно ходити пішки

Тренер Меліса Нілл рекомендує більшості людей ходити щодня. Скільки часу ви це робите, залежить від того, в якій ви формі це робите, і рівня фізичної підготовки.

Якщо ви ведете сидячий спосіб життя, спочатку прогулюйтесь протягом 10 хвилин на день, а потім протягом кількох тижнів робіть 7000 кроків. Якщо ви звикли гуляти, наприклад, якщо у вас є собака, додайте жилет з обтяженнями, щоб зробити це тренування ще більше ефективним.

Поширених помилок під час ходьби, яких слід уникати

Недостатньо ходити

Якщо ви ходите кілька місяців, то потрібно буде збільшити кількість кроків, які ви робите, або додати інший рівень виклику, наприклад жилет з обтяженнями.

Тіло звикає до будь-яких кардіотренувань, у тому числі до ходьби, тому воно менш ефективно спалює калорії, якщо ви займаєтеся ним деякий час.

Надто повільна ходьба

Після того, як ви прогуляєтеся місяць або два, потрібно прискорити процес, щоб ще спалити калорії.

Не рахувати кількість кроків

Користуйтесь гаджетами, щоб рахувати кроки. Так ви будете знати свої досягнення. Ви повинні робити щонайменше 7000 кроків на день.

Ігнорування харчування

Потрібно звернути особливу увагу на харчування, щоб побачити реальні результати. Чим більше ви будете правильно харчуватись та споживати більше білків, тим швидше побачити зміни в тілі.

Пропуск силових тренувань

Якщо ви будете підіймати тяжкості 3-4 рази на тиждень, ви побачите набагато кращі результати від ходьби. Підняття тягарів разом із харчування з високим вмістом білка призведе до трансформації.

Якщо ви прагнете зменшити відсоток жиру в організмі, ходьба, підйом ваги та дієта, багата білками, допоможуть досягти мети.

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