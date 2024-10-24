3 способи якісно випрати устілки, щоб знищити плями та запах

Устілки - це не лише елемент взуття, який робить його носіння зручнішим, але й один із перших компонентів, що забруднюється. Без регулярного очищення устілки стають джерелом неприємних запахів та можуть спричинити проблеми з гігієною стоп.
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як саме варто прати устілки, аби взуття завжди залишалося чистим та свіжим.
Прання устілок у пральній машині - це швидкий шлях до їх зіпсування, оскільки механічний вплив може їх пошкодити. Матеріали, з яких виготовлені устілки, часто досить крихкі, як-от целюлозний картон або пробкове дерево, і вимагають обережного догляду.
Найкращий варіант - ручне прання, що допоможе зберегти їхню форму та функціональність.
Прати устілки варто щонайменше раз на місяць, щоб уникнути накопичення бруду та бактерій. Регулярний догляд за устілками продовжить термін служби вашого взуття та підтримає його в хорошому стані.
Перш ніж розпочати прання, устілки потрібно витягти з взуття, щоб запобігти накопиченню вологи у взутті та появі цвілі. Якщо устілки приклеєні, доведеться трохи повозитися, використовуючи фен для нагрівання клею. Це дозволить вам безпечно витягти устілки, не пошкодивши ні їх, ні взуття.
Щоб ретельно почистити устілки, їх обов’язково потрібно витягти з взуття. Якщо цього не зробити, волога залишиться всередині і стане причиною поширення бактерій. Після цього взуття висохне не до кінця, і запах може лише погіршитися.
При необхідності після чищення можна приклеїти устілки назад, повторно нагрівши залишки клею феном. Це дозволить повернути їх на місце, не пошкодивши структуру матеріалу.
Мильний розчин
Мильний розчин підходить для швидкого та ефективного очищення, видаляючи забруднення та неприємні запахи. Такий метод чудово підходить для більшості типів устілок, зокрема для текстильних.
Оцет
Оцет ефективно бореться з бактеріями та неприємними запахами, а його аромат зникне після промивання водою. Це екологічний метод, який підходить навіть для делікатних матеріалів.
Спрей
Цей метод підходить для тих випадків, коли устілки не можна витягти з взуття. Спирт і сода знищують бактерії і нейтралізують запахи, роблячи взуття свіжим.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Real Simple, Spruce, Family Handyman.