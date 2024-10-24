3 способа качественно отстирать стельки, чтобы уничтожить пятна и запах

Не стирайте стельки в стиральной машине

Стирка стелек в стиральной машине - это быстрый путь к их порче, поскольку механическое воздействие может повредить их. Материалы, из которых изготовлены стельки, часто достаточно хрупкие, как целлюлозный картон или пробковое дерево, и требуют осторожного ухода.

Лучший вариант - ручная стирка, которая поможет сохранить их форму и функциональность.

Стирать стельки следует минимум раз в месяц, чтобы избежать накопления грязи и бактерий. Регулярный уход за стельками продлит срок службы вашей обуви и поддержит ее в хорошем состоянии.

Прежде чем начать стирку, стельки нужно извлечь из обуви, чтобы предотвратить накопление влаги в обуви и появления плесени. Если стельки приклеены, придется чуть-чуть повозиться, используя фен для нагрева клея. Это позволит вам безопасно вытащить стельки, не повредив ни их, ни обуви.

Как вытащить приклеенные стельки

Чтобы тщательно почистить стельки, их обязательно нужно извлечь из обуви. Если это не сделать, влага останется внутри и станет причиной распространения бактерий. После этого обувь высохнет не до конца, и запах может только ухудшиться.

Включите фен на максимальную температуру и прогрейте стельки по бокам.

Осторожно приподнимайте стельки, начиная с пятки и двигаясь к носку, когда клей станет мягким.

Если стельки не удалось извлечь из-за того, что они пришиты, используйте другие методы очистки прямо в обуви.

При необходимости после чистки можно склеить стельки обратно, повторно нагрев остатки клея феном. Это позволит вернуть их на место, не повредив структуру материала.

Какие есть методы стирки стельок

Мыльный раствор

Замочите стельки на 5 минут в тёплой воде с добавлением 2-3 столовых ложек моющего средства для посуды.

Протрите их щеткой средней жесткости, чтобы удалить остатки грязи, и осторожно промойте под проточной водой.

Высушите стельки на воздухе, положив их на горизонтальную поверхность. Не используйте батарею во избежание деформации.

Мыльный раствор подходит для быстрой и эффективной очистки, удаляя загрязнения и неприятные запахи. Такой метод отлично подходит для большинства типов стелек, в частности для текстильных.

Уксус

Смешайте в миске равные части белого уксуса и воды.

Замочите стельки в этом растворе на 2-3 часа, чтобы устранить запахи и уничтожить бактерии.

После этого отчистите стельки кистью, смойте остатки уксуса и мыла под прохладной водой.

Уксус эффективно борется с бактериями и неприятными запахами, а его аромат исчезнет после промывки водой. Это экологичный метод, который подходит даже для деликатных материалов.

Спрей

Смешайте равные части спирта и воды в пульверизаторе.

Распылите раствор на стельки, особое внимание уделяя наиболее загрязненным зонам.

Посыпьте стельки содой и оставьте на ночь, затем удалите остатки соды пылесосом.

Этот метод подходит для тех случаев, когда стельки нельзя извлечь из обуви. Спирт и сода уничтожают бактерии и нейтрализуют запахи, делая обувь свежей.