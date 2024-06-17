3 речі, які знадобляться кожному для тренування у 40 років

Підтримуючий спортивний бюстгальтер

Спортивний бюстгальтер - це предмет номер один, який гарантує, що ви будете почуватися зручно.

Тренер Рейчел Макферсон розповіла, що після 40 років змінюються тканини в орагнізмі, а також форма та розмір тіла.

Правильно підібраний спортивний бюстгальтер також допомагає уникнути болісного натирання.

Вкрай важливо шукати бюстгальтер, який добре сидить і є дуже зручним, в ідеалі без будь-яких грубих швів або тканин.

Нова пара кросівок

Занадто часто люди носять кросівки, які незручні, або якими вони користуються роками.

Правильне взуття допомагає запобігти травмам, до яких люди стають більш вразливими з віком, і запобігти загостренню поточних проблем.

З віком суглоби можуть стати більш вразливими до травм і болю. Тому дуже важливо знайти підтримуюче взуття, яке вирішить будь-які поточні або потенційні проблеми зі стопою, які у вас можуть виникнути.

Нова пара легінсів

Легінси є у всіх, але ніхто їх не замінює досить часто. Коли ви знайдете ідеальну пару, подумайте про покупку двох - одну вкорочену до щиколотки, іншу - до коліна.

Якими повинні бути тренування для людей від 40 років

Короткі, але ефективні

Інтенсивними заняттями понад годину ви будете виснажувати організм, який тепер відчуває постійний фоновий стрес. Досить займатися до 45 хвилин, але тренування повинна бути добре організовано.

Важливість для здоров'я

В зрілому віці потрібно віддавати перевагу здоров'ю. Візуальний ефект, звичайно, також продовжує грати роль, але вже як бонус до поліпшення самопочуття.

У 35 років люди своїм прикладом можуть створювати передумови для здорової сім'ї та здорової нації.

Регулярність і різноманітність

У багатьох людей в цьому віці офісна робота і більшу частину дня люди проводять сидячи. Тому ідеально відвідувати короткі різноманітні тренування кожен робочий день.