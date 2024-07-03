3 продукти, які шкодять суглобам та призводять до серйозних проблем

Яка хвороба часто виникає

Подагра - хвороба, яка частіше за все характеризується постійними нападами гострого артриту: почервонінням, чутливістю, болем, набряком суглоба.

Класичним проявом вважається ураження великого пальця ноги, міжфалангових суглобів в основі великого пальця.

Проте подагра може траплятися у вигляді тофуса, каменів у нирках або уратної нефропатії. Вона виникає внаслідок підвищеного рівня сечової кислоти в крові.

Сечова кислота кристалізується, а кристали накопичуються у суглобах, сухожиллях та навколишніх тканинах.

Сечова кислота - це речовина, що утворюється при розпаді пуринів - азотовмісних сполук, які містяться в клітинах організму.

Інсулінорезистентність - це стан, при якому клітини тіла не відповідають належним чином на стимуляцію інсуліном та не можуть використати глюкозу з вашої крові на власні енергетичні потреби.

Тренер зазначив, що також не варто забувати про водний баланс. Якщо коротко, то орієнтовно 30 мл води потрібно на кілограм маси. Але не самої води, сюди входять усі напої, перші страви, а також вода, яка є в овочах, фруктах.

Краще орієнтуйтесь на відчуття спраги та колір сечі, чим темніша - тим більше зневоднення, повинна бути практично прозора.

Шкідливі продукти

Алкоголь

Такі напої провокують та підтримують запальні процеси в організмі та порушують вуглеводний обмін. Відповідно в тілі росте рівень сечової кислоти.

Особливу увагу слід приділити зловживанню червоного вина, оскільки це і алкоголь, і фруктоза. Надлишок фруктози для суглобів шкодить.

Для того, щоб організм переробив фруктозу, вона повинна перейти в глюкозу,

але кінцевим продуктом розпаду цієї реакції є сечова кислота, яка руйнує суглоби.

Алкоголь також викликає зневоднення, що ускладнює здатність організму виводити сечову кислоту.

Продукти, багаті фруктозою

Не зловживайте продуктами, які багаті фруктозою, добова норма - 30 г. В першу чергу це соки, фрукти, мед, цукор і все солодке.

Цукор

Добова норма цукру з усіх продуктів - 50 г. Однак, зазвичай усі споживають в 3-5 разів більше на добу.

Тренер зазначив, що не потрібно допускати зайвої ваги, адже окрім естетичного дискомфорту з'являться проблеми зі здоровʼям.