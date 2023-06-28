Які щоденні звички руйнують суглоби і кому потрібен додатковий кальцій: "консультація" ортопеда

Перші симптоми артрозу - хронічного захворювання суглоба, при якому він поступово втрачає свої рухові функції, можуть з'явитися у 40 років, а після 70 цей недуг заважає комфортно жити 60 відсоткам українців.

Правильна робота суглобів дуже важлива для повноцінного і здорового довголіття, тому треба вчасно реагувати на сигнали організму.

– Чи має харчування значення для здоров’я суглобів? Від яких продуктів краще взагалі відмовитись?

– Навряд чи спеціально підібраний раціон з певними харчовими продуктами, якоюсь мірою впливає на стан суглобів. Для того, щоб суглоби були здоровими, достатньо їсти здорову і корисну їжу, у складі якої є кальцій та вітаміни.

А от від чого краще відмовитися, так це від алкоголю, оскільки його вживання зменшує рівень кальцію в організмі. Та й взагалі, алкоголь та тютюн погіршують загальний стан здоров'я.

– Що потрібно знати в юності, щоб у літньому віці не мати проблем з суглобами?

– Потрібно раз і назавжди запам'ятати, що суглоби не люблять травм. Наприклад, важкі травми, які ви отримали під час занять екстремальними видами спорту, обов’язково нагадають про себе в старості. У похилому віці вони можуть викликати різноманітні захворювання суглобів. У тому числі й артроз. Надлишкова вага також сприяє розвитку артрозу.

Тому основних порад, які стануть вам у пригоді в молодості, дві: стежте за здоров'ям та уникайте серйозних травм.

– Назвіть три проблеми, з якими до вас найчастіше звертаються українці? Які з них ви вирішуєте, а проти яких медицина безсила?

– Оскільки я спеціаліст з ендопротезування (хірургічна операція, при якій пошкоджений суглоб замінюється штучним. - Ред.), найчастіше до мене звертаються з такими проблемами, як артроз колінного та кульшового суглобів. Наразі повністю побороти ці хвороби медицина не в змозі. Єдине що нам під силу - сповільнити перебіг захворювання. Коли ж артроз досягає третьої-четвертої стадій, потрібно робити ендопротезування.

Друга проблема - перелом шийки стегна. Якщо молодим людям можна зберегти відломану голівку стегна і зробити металоостеосинтез (сучасний метод лікування ушкоджених кісток і суглобів за допомогою спеціальних імплантів, які закріплюються на кісткових уламках і відновлюють їх єдність. - Ред.), людям похилого віку треба робити ендопротезування.

І третій недуг - асептичний некроз голівки стегнової кістки. До речі, ця проблема досить часто виникає у молодих людей, які перехворіли на COVID-19. Втім, якщо пацієнт вчасно звернеться до лікаря, на ранніх стадіях за суглоб можна поборотися і обійтися без ендопротезування.

– Чи почастішали випадки онкозахворювань суглобів та кісток?

– Так, за останні 20 років кількість онкозахворювань суглобів та кісток дещо збільшилась. Чи пов'язано це зі станом сучасної екології, чи це наслідок Чорнобильської катастрофи, ми достеменно не знаємо. Але факт залишається фактом: кількість таких випадків зросла.

Щодо особливостей лікування… Все залежить від того: доброякісна пухлина, чи злоякісна. У найкращому випадку ми просто забираємо пухлину і людина знову здорова. Іноді доводиться видаляти досить великий об'єм кісткової тканини чи суглоба і ставити індивідуальний онкологічний ендопротез. В ряді випадків призначаються променева терапія та хімієтерапія.

Фото: ортопед-травматолог Олександр Галузинський

– Що буде з кістками, якщо їсти мало кальцію? У якому віці він особливо потрібен?

Повторюсь, здорова людина, яка нормально харчується, отримує з продуктів скільки кальцію, скільки їй потрібно. Препарати кальцію доцільно використовувати у тому разі, якщо у людини є остеопороз (системне захворювання скелета, яке характеризується зниженням кісткової маси. - Ред.) або вона має проблеми з заживленням переломів. Тобто приймати їх просто так, для підтримання форми, жодного сенсу немає. Дефіцит кальцію спостерігається у старшому віці. Особливо у худорлявих жінок віком від 50 й вище. Якраз у цьому віці варто подумати про додаткове джерело кальцію.

– На що звертати увагу при виборі взуття, щоб мати здорові суглоби?

– Оптимальний варіант для жінок - взуття з невеличким підбором розміром 3-4 сантиметри. Взагалі ж, на думку ортопедів, ідеальний вибір - спортивне та напівспортивне взуття з супінатором, яке пружинить під час ходьби. Завдяки цьому знімається навантаження з колінних, кульшових суглобів та попереку.

– Плоскостопість - діагноз чи радянський міф? Якими сучасними методами лікується ця хвороба?

– До трьох років практично всі діти мають плоскостопість. Але пізніше - це вже діагноз. Лікувати цей недуг треба обов'язково. І чим раніше ви почнете лікування, тим краще. Допоможуть масажі та гімнастика. Крім того, варто придбати спеціальні анатомічні устілки для взуття. Як правило, цього достатньо. У складних випадках, коли руйнуються суглоби стоп, треба ставити питання про доцільність оперативного втручання.

– Чи почастішали в Україні випадки ендопротезування?

– Безперечно, кількість таких операцій в Україні збільшується. З одного боку зростає кількість лікарів, які вміють професійно робити цю операцію. З іншого боку, пацієнти почали довіряти лікарям, оскільки бачать, що цей метод лікування дає бажаний ефект.

– В чому особливості підготовки до операції, її проведенні та реабілітації?

– Перед операцією пацієнт проходить повне медичне обстеження. Якщо в організмі є запальні процеси, їх треба прибрати. Наприклад, при запаленні зубів, ясен чи носогорла, проводиться санація ротової порожнини (комплекс оздоровчих процедур. - Ред.). При необхідності нормалізується рівень цукру в крові. Також пацієнту призначається фіброгастроскопія (процедура огляду внутрішньої поверхні стравоходу, шлунку або дванадцятипалої кишки - Ред.). Основна мета підготовки: пацієнт має бути максимально здоровим, перш ніж опиниться в операційній.

Ендопротезування проводиться під загальним наркозом або ж із застосуванням епідуральної анестезії (людина перебуває у свідомості, але не відчуває болю в нижній частині тіла). Реабілітація триває близько місяця. Перші дні пацієнт працює з реабілітологом в лікарні. А коли його виписують, робить нескладні вправи для відновлення руху суглоба вдома.