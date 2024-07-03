Названы продукты, которые вредят суставам и приводят к серьезным проблемам

Суставы - основа полноценной активной жизни. Болезни суставов значительно "помолодели", поэтому важно вовремя уберечься. Есть некоторые продукты, которые вредят суставам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Подагра - болезнь, которая чаще всего характеризуется постоянными приступами острого артрита: покраснением, чувствительностью, болью, отеком сустава.
Классическим проявлением считается поражение большого пальца ноги, межфаланговых суставов в основе большого пальца.
Однако подагра может встречаться в виде тофуса, камней в почках или уратной нефропатии. Она возникает вследствие повышенного уровня мочевой кислоты в крови.
Мочевая кислота кристаллизуется, а кристаллы накапливаются в суставах, сухожилиях и окружающих тканях.
Мочевая кислота - это вещество, образующееся при распаде пуринов - азотсодержащих соединений, содержащихся в клетках организма.
Инсулинорезистентность - это состояние, при котором клетки тела не отвечают должным образом на стимуляцию инсулином и не могут использовать глюкозу из вашей крови на собственные энергетические нужды.
Тренер отметил, что также не стоит забывать о водном балансе. Если коротко, то примерно 30 мл воды требуется на килограмм массы. Но не самой воды, сюда входят все напитки, первые блюда, а также вода, которая есть в овощах, фруктах.
Лучше ориентируйтесь на чувство жажды и цвет мочи, чем темнее - тем больше обезвоживание, должно быть практически прозрачным.
Такие напитки провоцируют и поддерживают воспалительные процессы в организме и нарушают углеводный обмен. Соответственно в теле растет уровень мочевой кислоты.
Особое внимание следует уделить злоупотреблению красного вина, поскольку это и алкоголь, и фруктоза. Избыток фруктозы для суставов вредит.
Для того чтобы организм переработал фруктозу, она должна перейти в глюкозу,
но конечным продуктом распада этой реакции является мочевая кислота, разрушающая суставы.
Алкоголь также вызывает обезвоживание, что затрудняет способность выводить мочевую кислоту.
Не злоупотребляйте продуктами, которые богаты фруктозой, суточная норма - 30 г. В первую очередь это соки, фрукты, мед, сахар и все сладкое.
Суточная норма сахара из всех продуктов - 50 г. Однако обычно все потребляют в 3-5 раз больше в сутки.
Тренер отметил, что не нужно допускать лишнего веса, ведь кроме эстетического дискомфорта появятся проблемы со здоровьем.
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