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3 основні ознаки, що подружжя не готове до появи дитини

Як зрозуміти, що ви не готові до дітей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Народження дитини призводить до суттєвих змін в сім’ї, до яких може бути не кожен готовий. Потрібно насамперед для себе зрозуміти, чи ви готові до такого кроку. Існує кілька ознак, які свідчать про те, що ваші стосунки не готові до появи дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Фінансова стабільність

За словами експерта, це включає в себе достатній дохід для забезпечення основних потреб дитини, таких як харчування, освіта, медична допомога та інші витрати.

Відсутність фінансової стабільності може створити стрес та невпевненість у здатності забезпечити належний розвиток та добробут дитини.

Відповідальність за виховання

Батьківство вимагає великої відповідальності та зобов’язань. Це означає прийняття рішень на користь дитини, які можуть вплинути на її майбутнє.

Психолог каже, що люди можуть бути не готові взяти на себе цю відповідальність через різноманітні причини, включаючи особисті амбіції, нестабільність відносин тощо.

Емоційна та психологічна готовність

Батьківство вимагає емоційної стійкості та психологічної готовності. Мова йде про вміння вирішувати конфлікти, бути терплячим та розуміючим.

Важливо знати, що недостатня готовність у цьому аспекті може вплинути на якість взаємодії батьків з дитиною та призвести до труднощів у вихованні.

Народження дитини може порушити близькість у ваших відносинах. Там, де раніше були тільки ви двоє, з'явиться дитина і змусить вас ділитися любов'ю, увагою та часом свого партнера. Якщо ви не впевнені, чи готові змінити емоційний потік ваших стосунків, то варто зачекати з появою дитини.

Що робити, коли жінка готова до дитини, а чоловік - ні

Ірина Кулік зазначила, коли ви та ваш партнер знаходитесь на різних етапах стосовно готовності мати дітей, важливо спочатку встановити відкритий та спокійний діалог.

Потрібно поговорити про ваші бажання, почуття та сподівання щодо майбутнього. Спробуйте з’ясувати, чому ваш партнер не готовий і що саме хвилює його. 

Зверніть увагу на можливість вирішення будь-яких побоювань чи сумнівів. Іноді різні погляди можуть вимагати часу для узгодження, тож обидва потребуєте часу для обдумування своїх почуттів та поглядів.

Необхідно пам'ятати, що рішення про створення сім’ї має бути спільним. Варто дати можливість партнерові подумати та вирішити, чи бажає він готуватися до батьківства, з урахуванням ваших бажань і почуттів. 

Раніше ми повідомляли про прості ознаки, що у вас здорові відносини з батьками у дорослому віці.

Також психолог розповідала правду про "дорослі" стосунки та кохання без фільтрів.

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